Najboljši košarkar pretekle sezone lige NBA in tudi kandidat za letošnjo MVP priznanje Giannis Antetokounmpo je bil žrtev hekerskega napada, o čemer so se lahko prepričali tudi sledilci na njegovih družbenih omrežjih. Že letos pa bi lahko grški reprezentant podpisal tudi največjo pogodbo v zgodovini lige.

"Okužen sem s korono … Sovražim Azijce … LeBron James je želel zame najeti morilca … Je*** Kobe Bryant … Liga NBA – črnuhi … Stephen Curry, pof*** sem tvojo ženo … Milwaukee Bucks je rasističen klub, v katerem me označujejo za črnskega sužnja, če ne dosežem 60 točk," so med drugim sporočila, ki so se v četrtek pojavila na uradnem profilu košarkarskega zvezdnika. Tako vulgarna in neprimerna, da tudi najbolj naivni sledilci niso verjeli, da je avtor zapisov v resnici Giannis Antetokounmpo. Bil je žrtev hekerskega napada, čigar cilj ni bil le profil na Twitterju, temveč tudi spletna pošta in bančni račun.

Kot poročajo ameriški mediji, je policija o incidentu že sprožila preiskavo, Antetokounmpo pa se je, potem ko je znova prevzel nadzor nad profili, opravičil svojim sledilcem. "Ob misli, da je nekdo zapisal nekaj takšnega, čutim razočaranje in gnus. Žal mi je zaradi kluba, LeBrona, družine Curry in še posebej, da so bili v času žalovanja takšnega početja deležni v družini Kobeja Bryanta," je zapisal 25-letni zvezdnik moštva Milwaukee Bucks.

V pričakovanju nadaljevanja sezone …

Do prekinitve sezone je bil prav klub grškega orjaka v najboljšem položaju. S 53 zmagami in le dvanajstimi porazi namreč Milwaukee prepričljivo vodi na lestvici vzhodne konference, tako dobrega izkupička pa nima nobeno zahodno moštvo. Antetokounmpo, znan po izjemni fizični predispoziciji in sposobnosti igranja tudi zunaj rakete, je bil ob tem eden najboljših posameznikov v ligi ter ponovno kandidat za najkoristnejšega igralca rednega dela. Njegovo povprečje namreč v slabih 31 minutah (kar je precej manj od mnogih tekmecev) znaša 29,6 točke, 13,7 skoka in 5,8 asistence. S soigralci pa po konferenčnem finalu v pretekli sezoni letos upa na naslednji korak in boj za šampionski prstan.

… in sanjske pogodbe

Nadaljevanje sezone pa prinaša tudi odmrznitev obstoječih pogodb. Antetokounmpo ima sicer veljavno pogodbo z dozdajšnjim delodajalcem tudi za prihodnjo sezono, a bi lahko že poleti podpisal novo. In to ne kakršnokoli, temveč pogodbo, ki jo v ZDA imenujejo "supermax" in predvideva presežek klubske kapice, podpisujejo pa jo lahko košarkarji z osemletnim stažem, ki se v prvih štirih sezonah niso selili, obenem pa so prejemniki individualnih nagrad. Za petletno zvestobo bi lahko iztržil rekordnih 254 milijonov ameriških dolarjev (dobrih 238 milijonov evrov). S tem bi Houstonov zvezdnik James Harden (228 milijonov dolarjev) izgubil status rekorderja.

Začel je z 1,6 milijona evrov

Zavrtimo čas nazaj. Ko je leta 2013 kot 15. izbor prestopil prag lige NBA, mu je prva pogodba v prvi sezoni namenila 1,6 milijona evrov. Tudi v nadaljnjih treh sezonah raven njegovih prihodkov ni bistveno poskočila. Njegovo podcenjenost in zmoto pri naboru je pravzaprav dokončno potrdila šele pogodba leta 2016, ki je bila vredna okroglih 100 milijonov ameriških dolarjev. A že letos naj bi bil upravičen do najvišje pogodbe. Vse to je odsev postopnega napredovanja. Prelomno je bilo leto 2017, v katerem je prejel priznanje za igralca, ki je najbolj napredoval, se uvrstil v drugo peterko lige in prvič zaigral na tekmi vseh zvezd. Že lani je bil MVP rednega dela.

Pred selitvijo v ligo NBA je Antetokounmpo igral v vrstah grškega nižjeligaša Filathlitikos iz atenskega predmestja Zografou. Tudi rojen je v grški prestolnici, kamor so njegovi nigerijski starši pribežali iz Lagosa. Družina je živela v Sepolii, kjer je Giannis turistom prodajal spominke, a je kmalu postalo jasno, da je, tako kot tudi njegova mlajša brata Kostas in Alexis, nadarjen za košarko.