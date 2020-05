Neverjetne in brutalne podrobnosti iz kariere "dedka boksa"

James Figg (1684 – 1734), prvi boksarski šampion težke kategorije. Foto: Wikimedia Commons Prvi boksarski šampion težke kategorije James Figg je bil v začetku 18. stoletja velika zvezda borilnih veščin. Velja za "dedka" sodobnega boksa, vendar je bil še veliko več kot "zgolj" boksar. V času pred prvo pravo formalizacijo boksarskih pravil, za katero je leta 1867 poskrbel John Douglas, bolj znan kot deveti markiz Queensburyja, je bil "boks" že tako bolj podoben današnjim mešanim borilnim veščinam, z dovoljenimi brcami, prijemi, meti, celo udarci z glavo, pa seveda brez zaščitnih rokavic.

Borci tistega časa na otoku so morali biti vešči tudi sabljanja in borb s palicami, dvoboji pa so mnogokrat vsebovali več veščin. Najprej runda sabljanja, nato boks in palica ter ponovno sabljanje, piše spletna stran Vintage News. Borilni športi so bili bolj ali manj dejavnost aristokracije, a Figg in nekateri njegovi sodobniki nemodre krvi so vdrli v ta svet in mu sčasoma povsem zagospodarili. Talent namreč ne pozna tovrstnih omejitev.

Danes bi bil v kategoriji cruiser

Figg je bil za tiste čase orjak, danes pa bi ga z njegovimi 183 centimetri in slabimi 84 kilogrami le stežka uvrstili med težkokategornike (danes bi bil na spodnjem delu kategorije cruiser), ter strah in trepet borcev na Otoku. Rodil se je leta 1684 v Oxfordshiru, piše Vintage News, njegov talent pa je prvi odkril grof Peterborougha, ljubitelj stav, ki bi mu danes rekli boksarski promotor. Figga je vzel pod svoje okrilje. Ta je sčasoma ustanovil akademijo, na kateri je borilnih veščin poučeval plemstvo, od tega pa tudi dobro živel.

Doživel le en poraz

Status angleškega (po takratnem prepričanju Angležev tudi svetovnega) prvaka si je priboril v "ringu" (bojišču, ringa, kot ga poznamo danes, takrat še ni bilo) in ga nato tudi pridno "vzdrževal". V karieri je zbral kar 270 borb, najverjetneje še veliko več, a 270 jih je bilo uradno zabeleženih, izgubil pa je enkrat samkrat. To se je zgodilo leta 1725, ko se je Figg pomeril z Nedom Suttonom.

Dvoboj je bil primerljiv z današnjimi največjimi nogometnimi derbiji, navijači obeh borcev so že nekaj dni pred spopadom zasedli londonski predel Tottenham, veseljačili in se pogosto stepli, sam dogodek pa je bil karneval, s stojnicami, glasbenimi nastopi in vozovi potujočega "bordela". Sutton je po trdem boju prišel do velikega skalpa, a mu je Figg vrnil dve leti kasneje na povratnem dvoboju. Omejitve rund tedaj ni bilo, dvoboja je bilo konec, ko je eden od borcev obležal ali se predal. Vendar pa to niso bile bitke za življenje in smrt, kot jih prevečkrat prikazujejo v raznih filmih, še piše Vintage News.

Sejem Southwark, kot ga je upodobil umetnik in satirist William Hogart (1697 – 1764). Jems Figg je desno spodaj s sabljo in na konju. Foto: Wikimedia Commons

Z gorjačo mu je zdorbil koleno

V prvi rundi se je Figg z mečem ranil sam, ko je zamahnil, Sutton pa se mu je spretno izmaknil. Med premorom med rundama sta borca spila vsak svoje pivo, nato pa nadaljevala. Pobudo je prevzel ranjeni Figg, pa čeprav ga je Sutton z enim od udarcev pahnil z odra. Figg je prilezel nazaj in nadaljeval z bitko, v kateri sta borca uporabljala bolj ali manj le pesti, čeprav so bile dovoljene tudi brce in rokoborski prijemi. V tretji rundi sta se borca spopadla z gorjačami, s tem orožjem se je Figg izkazal in Suttonu z njim zdrobil koleno ter mu na tako vrnil za poraz izpred dveh let.

Italijanski gondoljer ni zdržal dolgo

Po veliki zmagi je Figg veljal za absolutnega šampiona Anglije. Pred upokojitvijo pa se je boril le še enkrat. Iz Italije je neki grof pripeljal korpulentnega gondoljerja, ki ga je navdušil, ko ga je med počitnikovanjem videl, kako se je naenkrat spoprijel s tremi možmi in jih pretepel. S Figgom ni zdržal niti ene runde, saj je Italijana takoj nokavtiral. Figg je umrl leta 1734. Danes velja za "dedka" sodobnega boksa in prvega absolutnega šampiona težke kategorije.

