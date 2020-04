Rosie Ruiz, takrat stara 27 let, je v cilj 84. izvedbe bostonskega maratona pritekla kot najhitrejša ženska. Vse lepo in prav, a v oči je bodlo kar nekaj dejstev, ki se niso skladala s podobo nekoga, ki bi pravkar pretekel 42-kilometrsko razdaljo.

Ni bila videti preveč utrujena, niti prepotena, za nameček je dosegla neverjeten čas - 2:31:56 - kar je pomenilo rekord bostonske proge v ženski konkurenci in tretji najboljši ženski maratonski čas v zgodovini.

Da, tudi tukaj vse lepo in prav, če bi šlo za tekačico, ki bi jo poznala širša javnost, ki bi imela atletsko postavo in ki bi dobre rezultate dosegala že prej.

Osebni rekord je izboljšala za kar 25 minut!

Tako pa v cilju ni znala odgovoriti na vprašanje, ali pri treningu izvaja intervale, saj sploh ni vedela, kaj intervali so in kakšen je njihov namen, presenetljiv pa je bil tudi njen napredek v doseženem času. Za kar 25 (!) minut naj bi namreč izboljšala čas, dosežen na maratonu v New Yorku, ki ga je pretekla šest mesecev pred tem.

Na vprašanje, kako to, da po tako napornem teku ni utrujena, je odgovorila le, da se je enostavno prebudila z ogromno zalogo energije.

Ruizova po tekmi v pogovoru s Kathrine Switzer, prvo žensko, ki je (s štartno številko na prsih) pretekla bostonski maraton:

Ni se spominjala nobenih podrobnosti s proge, o katerih so ostali tekači tako vzneseno razlagali. Niti študentov s kolidža Wellesley, ki na obrobju Bostona, v Wellesleyu, tradicionalno najbolj glasno pozdravijo najhitrejše tekačice.

Presenetljiva zmaga neznane maratonke je zmotila tudi izkušeno Kanadčanko Jacqueline Gareau, ki so jo še na 28. kilometru obveščali, da je v vodstvu, in njeno konkurentko Patti Lyons, ki je bila prepričana, da teče drugemu mestu nasproti.

Od kod se je potem vzela neznana Ruizova?

Dva študenta Univerze Harvard, John Faulkner in Sola Mahoney, sta se pozneje spomnila, da se je manj kot kilometer pred ciljem iz množice navijačev enostavno prerinila na progo in stekla proti cilju.

Prepoznala jo je tudi fotografinja Susan Morrow, ki je Ruizovo pol leta pred tem srečala na podzemni železnici v New Yorku, s katero si je po poškodbi gležnja na 16. kilometru, krajšala pot do cilja newyorškega maratona.

Prebrisana Ruizova se je v cilju izgovorila na poškodbo, se odpravila proti prostoru za prvo pomoč, prostovoljci pa so medtem označili, kot da je maraton opravila. Z odličnim rezultatom 2:56:29, kar je pomenilo 11. mesto v ženski konkurenci, se je zlahka kvalificirala na bostonski maraton.

Ko se je klobčič prevar začel razpletati, so Ruizovo najprej diskvalificirali z maratona v New Yorku (pozneje se je izkazalo, da so njeno prijavo na maraton po preteku roka sprejeli zato, ker se je izgovarjala, da ima možganski tumor in da umira), nato je sledila še diskvalifikacija v Bostonu.

Takrat je za ameriško tiskovno agencijo Associated Press povedala, da je to drugi najbolj žalosten dan v njenem življenju, po tem, ko je kot majhna deklica morala zapustiti očeta na rodni Kubi.

Resnična zmagovalka: Ne čutim zamere, samo pomilovanje

Za zmagovalko so osem dni po tekmi okronali pravo tekaško kraljico in sicer kanadsko maratonko Gareaujevo, ki je maratonsko razdaljo pretekla v času 2:34:28, kar je bil do takrat rekord bostonske proge v ženski konkurenci. Pozneje je povedala, da do Ruizove ne čuti zamer in jeze, ampak se ji gospa celo smili. Po poročanju The New York Timesa je Ruizova medaljo za zmago obdržala, za Gareaujevo pa so izdelali novo.

Ruizova je pozneje na novinarski konferenci priznala, da se je kot zmagovalka počutila eno samo minuto, vse od takrat pa je vse ena sama nočna mora.

Goljufala, a ne namerno

Kljub temu, da Ruizovi praktično nihče ni verjel, da je pretekla bostonski maraton, je uradno vse življenja vztrajala pri svoji zgodbi, zareklo se ji je le v zasebnem življenju. Njenemu zagovorniki Stevu Mareku je nekaj mesecev po tekmi priznala, da je goljufala, a ne namerno.

Razložila mu je, da je "skočila iz množice na progo, a ob tem ni vedela, da teče pred najhitrejšo maratonko, in je bila v cilju tako šokirana kot vsi ostali".

Od ponarejanja d preprodaje kokaina

Nečednosti so Ruizovo, ki je avgusta, po kratkem zakonu z Aicardom Vivasom, in ločitvi, spremenila ime in se predstavljala kot Rosie M. Vivas, spremljale tudi pozneje v življenju. Tako so jo leta 1982 ujeli pri ponarejanju denarja v nepremičninski agenciji v New Yorku, v kateri je bila zaposlena, za kar je morala za teden dni za zapahe, obsojena pa je bila tudi na pet let pogojne kazni. Leto pozneje so jo na Floridi ujeli pri prekupčevanju s kokainom (dva kilograma kokaina je želela prodati detektivu pod krinko), kar ji je prineslo nova tri leta pogojne kazni.

Več sreče je imela v ljubezni. S partnerico Margarito Alvarez, mamo treh otrok, sta bili v zvezi dolgih 26 let. Vse do smrti Ruizove, ki je julija lani umrla v starosti 67 let.

Po desetih letih jo je premagal rak.