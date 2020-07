V pričakovanju "hokeja na steroidih" brez Kopitarja in Kraljev

Hokejisti so pripravljeni na nadaljevanje sezone v mehurčkih v Torontu in Edmontonu.

Pandemija novega koronavirusa je ligo NHL ustavila v začetku marca, ko so moštva odigrala od 68 do 71 tekem rednega dela sezone, v soboto, ko se bo po prisilnem premoru kolesje najmočnejše hokejske lige na planetu znova zganilo, se bo 24 moštev lotilo kar končnice prvenstva.

Pred končnico tekme za razvrstitev in kvalifikacije

Po štiri najboljša iz vsake konference so uvrščena v prvi krog play-offa in bodo pred tem med seboj igrala za razporeditev nosilcev, preostalih osem iz vsake konference pa si bo moralo mesto v končnici zagotoviti v kvalifikacijah, v katerih se bodo pari – sestavljeni po uvrstitvi na lestvici pred prekinitvijo tekmovanja – pomerili na tri zmage.

Zmagovalci kvalifikacij se bodo nato v pravem play-offu na štiri zmage pomerili z nosilci. Tekme vzhodnih ekip gosti Toronto, zahodnih pa Edmonton, kjer bosta tudi oba konferenčna finala ter veliki finale, spopad za Stanleyjev pokal.

Sezono je tako končalo sedem ekip, med temi žal tudi Los Angeles Kings z našim asom Anžetom Kopitarjem, osem že uvrščenih moštev v končnico pa je: Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals in Philadelphia Flyers na vzhodu ter St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights in Dallas Stars na zahodu.

Pari kvalifikacij za play-off so: Pittsburgh Penguins – Montreal Canadiens, Carolina Hurricanes – NY Rangers, NY Islanders – Florida Panthers ter Toronto Maple Leafs – Columbus Blue Jackets na vzhodu. Na zahodu pa Edmonton Oilers – Chicago Blackhawks, Nashville Predators – Arizona Coyotes, Vancouver Canucks – Minnesota Wild in Calgary Flames – Winnipeg Jets.

Posebna pravila v času koronakrize

Mehurčka v Torontu in Edmontonu hokejistom ponujata izolacijo, na tekmah gledalcev seveda ne bo, igralci in osebje klubov se bodo nenehno testirali na novi koronavirus, upoštevati bodo morali pravila o socialnem distanciranju, nositi maske, stiki z mediji bodo potekali po posebnem protokolu … Če ne bo kakšnih zapletov ali nepričakovanih izbruhov bolezni covid-19, bo ta "predkončnica" sklenjena do 9. avgusta, nato sledi razvlečen poletno-jesenski play-off z velikim finalom najpozneje 4. oktobra.

How do players and staff make their way safely to Rogers Place in Edmonton?



Hokejisti bodo tako zdaj od nekaj tednov do nekaj mesecev nastanjeni v hotelih v Torontu in Edmontonu. Za ogrevanje so že odigrali nekaj prijateljskih tekem, kjer so ugotovili, da hokeja niso pozabili igrati, ob vseh neprijetnostih, za katere je poskrbela pandemija novega koronavirusa, pa so nekateri našli tudi pozitivne točke.

Bodo posebne razmere poskrbele za še boljši hokej?

Glavni trener moštva Winnipeg Jets Paul Maurice se je na primer nadvse razveselil "ujetosti" v Edomontonu. "Za moštvo, kot je naše, so potovanja kar velik dejavnik. Ko dovoljkrat igraš do dveh, treh ponoči, se to zagotovo pozna na utrujenosti. Zdaj bodo fantje res zelo dobro spočiti, dobro bo poskrbljeno zanje in zato bodo lahko tudi izjemno osredotočeni na hokej. Če odmislimo to, da na tribunah ne bo gledalcev, in se osredotočimo na pozitivne stvari, ki sem jih že omenil, je mogoče pričakovati res dober play-off hokej, hokej na steroidih, povsem mogoče celo najboljši hokej, kar sem ga kadarkoli videl."

#NHLJets Head Coach Paul Maurice speaks with the media about life in the bubble, preparing for the games ahead, and more.



Začne se v soboto zvečer po slovenskem času, o izidih vas bomo seveda sproti obveščali.

