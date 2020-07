V ligi NHL še sedem hokejistov pozitivnih na novi koronavirus

Skupaj so v ligi NHL v drugi in tretji fazi ponovnega zagona hokeja opravili 4934 testov, skupaj pa je bilo pozitivnih 30 hokejistov. En nov pozitivni primer so zabeležili tudi pri hokejistih, ki niso del 24 moštev, ki bodo 1. avgusta nadaljevala s tekmovanjem. Skupaj je bilo doslej 13 takšnih primerov.

V izjavi za javnost je vodstvo lige NHL sporočilo, da so vsi igralci, ki so okuženi z novim koronavirusom, izolirani od ostalih soigralcev in spoštujejo priporočila kanadske oz. ameriške zdravniške stroke.

Tretja faza vrnitve na ledene ploskve bo trajala vse do 1. avgusta, ko se bo začela razširjena različica končnice, v kateri bo nastopilo po 12 najboljših ekip v obeh konferencah.

Te bodo tekmovale v Torontu (vzhod) in Edmontonu (zahod), kjer se bodo zglasile do 26. julija. V prvem delu končnice bo igralo po osem moštev, uvrščenih od 5. do 12. mesta v svoji konferenci. Igrali bodo na tri zmage za štiri mesta v konferenčnih četrtfinalih. Tam imajo nastop zagotovljene po najboljše štiri ekipe z vzhoda in zahoda, ki bodo med seboj odigrale skupinski del za razvrstitev na mesta od prvega do četrtega mesta v vsaki konferenci.

Preberite še: