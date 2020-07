Okužba s koronavirusom v taboru Kurtičevih

Pri Parmi, za katero igra Jasmin Kurtić, so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Osebo so izolirali, ekipa naj bi normalno odigrala nedeljsko tekmo.

Pri Parmi, za katero igra Jasmin Kurtić, so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Osebo so izolirali, ekipa naj bi normalno odigrala nedeljsko tekmo. Foto: Getty Images

To je prvi pozitivni test v italijanskem nogometu po ponovnem zagonu pred mesecem dni. "Osebo, ki ni kazala simptomov bolezni, smo hitro izolirali od preostanka moštva po protokolih oblasti in pristojnih organov," so pri Parmi zapisali v izjavi za javnost.

Dodali so še, da so bili ponovljeni testi nogometašev in predstavnikov kluba negativni, vseeno pa so vse osamili v trening centru kluba. Za zdaj bodo lahko vsi pod stalnim nadzorom nadaljevali aktivnosti v pripravi na naslednjo tekmo.

To bo Parma odigrala v nedeljo proti Bologni.

Preberite še: