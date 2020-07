Handanović po novi zmagi skočil tik pod vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zadnji tekmi 32. kroga italijanskega prvenstva je Inter Samirja Handanovića, ki je branil celo tekmo, s 3:1 ugnal Torino in skočil na drugo mesto prvenstvene lestvice.

Na najzanimivejši tekmi kroga je vodilni Juventus v Torinu gostil vročo Atalanto Josipa Iličića in se po zaslugi dveh golov z enajstih metrov Cristiana Ronalda izognil prvemu prvenstvenemu porazu na domačem stadionu po dveh letih in treh mesecih. Slovenski reprezentant je odigral 58 minut tekme, s soigralci pa se je moral zadovoljiti s točko. Na lestvici Atalanta ostaja točko za Laziem, ki pa je izgubil še tretjič zapored. Jasmin Kurtić je zabil prvi gol za Parmo na tekmi z Bologno, ki se je sicer končala z nedoločenim izidopm 2:2. Napoli in Milan sta se v nedeljo razšla brez zmagovalca.

Cagliari Valterja Birse je brez golov remiziral z Leccejem Žana Majerja, oba Slovenca sta v igro vstopila globoko v drugem polčasu.

Italijansko prvenstvo, 32. krog Sobota, 11. julij

Juventus : Atalanta 2:2 (0:1)

Ronaldo 54./11m, 90./11m; Zapata 16., Malinovsky 81.

Josip Iličić je odigral 58 minut tekme Lazio : Sassuolo 1:2 (1:0)

Alberto 33.; Raspadori 52., Caputo 90+1



Brescia : Roma 0:3 (0:3)

Fazio 48., Kalinić 62., Zaniolo 74. Nedelja, 12. julij

Genoa : Spal 2:0 (1:0)

Pandev 24., Schone 54.



Cagliari : Lecce 0:0

Valter Birsa je v igro vstopil v 68. minuti, Žan Majer v 74.



Fiorentina : Verona 1:1 (0:1)

Cutrone 90.+6; Faraoni 18. Parma : Bologna 2:2 (0:2)

Kurtić 90.+3, Inglese 90.+5; Danilo 3., Soriano 16.

Jasmin Kurtić je odigral celo tekmo.



Udinese : Sampdoria 1:3 (1:1)

Lasagna 37.; Quagliarella 45.+1, Bonazzoli 84., Gabbiadini 90.+3



Napoli : Milan 2:2 (1:1)

Di Lorenzo 34., Martens 60.; Hernandez 20., Kessie 73./11m; RK: Saelemaekers 88./Milan

Ponedeljek, 13. julij

Inter : Torino 3:1 (0:1)

Young 48., Godin 51., Martinez 61.; Belotti 17.

Lestvica: 1. Juventus 32 tekem – 76 točk

2. Inter 32 – 68

3. Lazio 32 – 68

4. Atalanta 32 – 67

5. Roma 32 – 54

6. Napoli 32 – 52

7. Milan 32 – 50

8. Sassuolo 32 – 46

9. Verona 32 – 44

10. Bologna 32 – 42

11. Cagliari 32 – 41

12. Parma 32 – 40

13. Fiorentina 32 – 36

14. Sampdoria 32 – 35

15. Udinese 32 – 35

16. Torino 32 – 34

17. Genoa 32 – 30

18. Lecce 32 – 29

19. Brescia 32 – 21

20. Spal 32 – 19

Najboljši strelci: 29 – Immobile (Lazio)

28 – Ronaldo (Juventus)

20 – Lukaku (Inter)

17 – Joao Pedro (Cagliari), Muriel (Atalanta)

16 - Caputo (Sassuolo)

15 – Iličić (Atalanta), Zapata (Atalanta), Belotti (Torino)

14 – Džeko (Roma)

...

3 – Kurtić (Parma/Spal)

1 – Majer (Lecce)

Preberite še: