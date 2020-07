Handanović do točke, Atalanta se ne ustavlja

Atalanta Josipa Iličića je sicer v sredo nadaljevala zmagoviti niz, pred domačimi gledalci premagala Sampdorio in vknjižila deveto zaporedno prvenstveno zmago. Za drugim Laziem, ki mu je v torek spodrsnilo pri Lecceju, zdaj zastaja le še dve točki.

Na uvodni sredini tekmi 31. kroga je Cagliari Valterja Birse (igral je do 79. minute) z 0:0 remiziral pri Fiorentini. Parma Jasmina Kurtića (igral je v drugem polčasu in v 85. minuti porumenel) je na težkem gostovanju pri Romi povedla, a na koncu izgubila. Napoli je slavil pri Genoi, Sassuolo pri Bologni, Torino pa je doma premagal Brescio.

Derbi po preobratu Milanu, razlika ostaja enaka

Milan je v torek na velikem derbiju med najtrofejnejšima italijanskima kluboma po velikem preobratu ugnal vodilni Juventus. Milančani so zaostajali že z 0:2, a so na koncu slavili s 4:2. Razlika med vodilnim Juventusom in drugim Laziom tako ostaja sedem točk. Rimljani so namreč na uvodni tekmi kroga proti Lecceju Žana Majerja, ki se je vrnil v kader po poškodbi in je igral od 51. minute, izgubili z 1:2. Lazio je tako klonil še drugič zapored, Lecce pa je vknjižil pomembno zmago v boju za obstanek v ligi.

Patric zaradi ugriza ob deset tisoč evrov in s prepovedjo Patric Gil je prejel kazen. Foto: Getty Images Španski obrambni igralec Patric Gil iz rimskega Lazia bo zaradi ugriza tekmeca ob deset tisoč evrov, prav tako pa ima prepoved igranja na štirih tekmah. Incident se je zgodil v torek na tekmi proti Lecceju. Patric je ugriznil domačega obrambnega igralca Giulia Donatija ter se mu nato sicer opravičil. Tega glavni sodnik ni videl, po posredovanju videosodnika pa je ob prvi prekinitvi Špancu pokazal rdeč karton. Danes mu je disciplinski sodnik lige izrekel še dodatno kazen.

Italijansko prvenstvo, 31. krog: Torek, 7. julij:

Lecce : Lazio 2:1 (1:1)

Babacar 30., Lucioni 47.; Caicedo 5.; R. K.: Patric 93./Lazio.

Mancosu (Lecce) je ob koncu prvega polčasa zapravil 11-m.



AC Milan : Juventus 4:2 (0:0)

Ibrahimović 62./11-m, Kessie 66. Leao 67., Rebić 80.; Rabiot 47., Ronaldo 53. Sreda, 8. julij:

Fiorentina : Cagliari 0:0 (0:0)



Genoa : Napoli 1:2 (0:1)

Goldaniga 49.; Mertens 45+1, Lozano 66. AS Roma : Parma 2:1 (1:2)

Mkhitaryan 43., Veretout 57.; Kucka 9./11m Atalanta : Sampdoria 2:0 (0:0)

Toloi 75., Muriel 85.

R.K.: Ranieri 66./Sampdoria Bologna : Sassuolo 1:2 (0:1)

Barrow 90.+1; Berardi 41., Haraslin 57.

R.K.: Mihajlović 82./Bologna Torino : Brescia 3:1 (0:1)

Mateju 48./a.g., Belotti 58., Zaza 86.; Torregrossa 21. Četrtek, 9. julij:

Spal : Udinese 0:3 (0:2)

De Paul 18., Okaka 35., Lasagna 81.



Verona : Inter 2:2 (1:0)

Lazović 2., Veloso 86.; Candreva 49., Dimarco 55./a.g.

Lestvica: 1. Juventus 31 tekem - 75 točk

2. Lazio 31 - 68

3. Atalanta 31 - 66

4. Inter 31 - 65

5. Roma 31 - 51

6. Napoli 31 - 51

7. Milan 31 - 49

8. Sassuolo 31 - 43

9. Verona 31 -43

10. Bologna 31 - 41

11. Cagliari 31 - 40

12. Parma 31 - 39

13. Fiorentina 31 - 35

14. Udinese 31 - 35

15. Torino 31 - 34

16. Sampdoria 31 - 32

17. Lecce 31 - 28

18. Genoa 31 - 27

19. Brescia 31 - 21

20. Spal 31 - 19