Handanović praznih rok, Juventus vse bližje novemu naslovu

Inter Samirja Handanovića je v 30. krogu italijanskega prvenstva izgubil z Bologno z 1:2. V vodstvu je Juventus, ki je s 4:1 odpravil mestnega tekmeca Torino, in ima po porazu Lazia proti Milanu (0:3) že sedem točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem iz Rima. Valter Birsa bo ob 19.30 s Cagliarijem pričakal Josipa Iličića in njegovo Atalanto, Jasmin Kurtić pa bo s Parmo točke lovil proti Fiorentini.

Inter je na domačem terenu povedel v 22. minuti, ko je 20. zadetek v sezoni dosegel Romelu Lukaku. Gostitelji so v 57. minuti zaigrali z igralcem več (izključen je bil Roberto Soriano), imeli pet minut zatem še 11-metrovko, a Lautaro Martinez ni izkoristil priložnosti za zvišanje vodstva. Gostje so kljub zdesetkani vrsti v 74. minuti izenačili z zadetkom najstnika Muse Juware, malce zatem je pordečel še domači Bastoni, tako da sta obe moštvi nadaljevali z desetimi. Gostje so v 80. minuti še drugič ugnali Handanovića, za končnih 2:1 in tri točke Bologne je poskrbel Musa Barrow.

Juventus že hladi šampanjec, rekord Buffona

V torinskem derbiju sta v soboto obračunala Juventus in Torino, legendarni vratar Gianluigi Buffon pa je novi rekorder po številu nastopov v elitni italijanski nogometni ligi. Dvainštiridesetletni član Juventusa je na današnjem mestnem derbiju vpisal že 648. nastop, s čimer je za enega prehitel dosedanjega rekorderja, legendo Milana Paola Maldinija, poroča STA.

Juventus je vse bližje ubranitvi naslova. Foto: Reuters

Buffon, ki je v prejšnji sezoni igral za Paris St. Germain, je pred dnevi še podaljšal pogodbo s staro damo, za katero bo igral še prihodnjo sezono. Za Buffona, ki je v dresu Parme v serie A debitiral pred 25 leti, pred 19 leti pa je podpisal za Juventus, je bil današnji nastop osmi v tej sezoni.

"Igram, ker se še vedno dobro počutim, sem tekmovalen in vem, da se lahko še izboljšam. Ko imaš prostor za napredek, te to vodi naprej in pomeni, da niso zadovoljen sam s sabo," je v četrtek dejal Buffon.

Ta je rekorder tudi po številu nastop za italijansko reprezentanco, zbral jih je 176. Reprezentančno kariero je sicer končal leta 2018.

Tretji gol za Staro damo je zabil portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo, prvič za Juve s prostega strela. Skupaj jih je v tej sezoni Serie A zabil že 25, česar kakšen nogometaš Juventusa ni dosegel že 60 let.

Lecce Žana Majerja, ki je manjkal zaradi poškodbe, se je praznih rok vrnil z gostovanja pri Sassuolu

Italijansko prvenstvo, 30. krog: Sobota, 4. julij:

Juventus : Torino 4:1 (2:1)

Dybala 3., Cuadrado 29., Ronaldo 61., Djidji 87./a.g.; Belotti 45.+6/11m



Sassuolo : Lecce 4:2 (1:1)

Caputo 5., Bernardi 63./11m, Boga 78., Muldur 83.; Lucioni 27., Mancosu 67.



Lazio : AC Milan 0:3 (0:2)

Calhanoglu 23., Ibrahimović 34./11m, Rebić 59. Nedelja, 5. julij:

Inter : Bologna 1:2 (1:0)

Lukaku 22.; Juwara 74., Barrow 80.

R. K.: Bastoni 77./Inter, Soriano 57./Bologna



19.30 Brescia - Verona

19.30 Cagliari - Atalanta

19.30 Parma - Fiorentina

19.30 Sampdoria - SPAL

19.30 Udinese - Genoa

21.45 Napoli - Roma

Lestvica: 1. Juventus 30 tekem - 75 točk

2. Lazio 30 – 68

3. Inter 30 – 64

4. Atalanta 29 – 60

5. AS Roma 29 – 48

6. AC Milan 30 – 46

7. Napoli 29 – 45

8. Verona 29 – 42

9. Bologna 30 – 41

10. Sassuolo 30 – 40

11. Cagliari 29 – 39

12. Parma 29 – 39

13. Fiorentina 29 - 31

14. Udinese 29 – 31

15. Torino 30 – 31

16. Sampdoria 29 – 29

17. Genoa 29 – 26

18. Lecce 30 – 25

19. Spal 29 – 19

20. Brescia 29 – 18