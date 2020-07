Handanović zaklenil vrata, visoka zmaga Interja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Inter je v 29. krogu italijanskega nogometnega prvenstva zanesljivo premagal zadnjeuvrščeno Brescio s 6:0. Slovenski vratar Samir Handanović je bil v prvi postavi zasedbe iz lombardijske prestolnice in je odigral vseh 90 minut. Bologna in Cagliari sta se razšla z nedoločenim izidom 1:1, Valter Birsa ni bil v kadru gostujoče ekipe.

Parma Jasmina Kurtića se bo mudila pri Veroni. V četrtek bo na delu še izjemna Atalanta Josipa Iličića, ki že od februarja ne poznan drugega kot zmage, doma pričakuje Napoli.

Na uvodni tekmi kroga je Lazio po preobratu prišel do zmage proti Torinu z 2:1 in zaostanek za vodilnim Juventusom za dve uri znižal na točko. Vodilna stara dama je zvečer s 3:1 slavila pri Genoi Roka Vodiška, ki ga ni bilo v postavi, in s šesto zaporedno prvenstveno zmago Rimljanom znova ušla na štiri točke.

Pirlo prihaja na klop Juventusa Nekdanji nogometaš italijanskega prvoligaša Juventusa Andrea Pirlo se vrača k črno-belim. Kot je poročal Sky Italia, bo zdaj 41-letni Italijan prihodnjo sezono prevzel trenerski stolček pri Juventusovi ekipi do 23 let, ki jo ta čas še vodi Fabio Pecchia. Ob Pirlu naj bi kot del osebja pri vodenju mladinske ekipe stare dame pomagal tudi njegov prijatelj Roberto Baronio. Pirlo je trenersko licenco pridobil 27. septembra 2018 in je le čakal na pravo ponudbo.

Italijansko prvenstvo, 29. krog: Torek, 30. junija:

Torino : Lazio 1:2 (1:0)

Belotti 5./11m; Immobile 48., Parolo 73.



Genoa : Juventus 1:3 (0:0)

Pinamonti 76.; Dybala 50., Ronaldo 57., Costa 73. Sreda, 1. julij:

Bologna : Cagliari 1:1 (1:0)

Barrow 45.+3; Simeone 46.



Inter : Brescia 6:0 (3:0)

Young 5., Sanchez 20./11-m; D'Ambrosio 45., Gagliardini 52., Eriksen 83., Candreva 88.



21.45 Fiorentina - Sassuolo

21.45 Lecce - Sampdoria

21.45 SPAL - AC Milan

21.45 Verona - Parma Četrtek, 2. julij:

19.30 Atalanta - Napoli

21.45 AS Roma - Udinese

Lestvica: 1. Juventus 29 tekem - 72 točk

2. Lazio 29 – 68

3. Inter 29 – 64

4. Atalanta 28 – 57

5. AS Roma 28 – 48

6. Napoli 28 – 45

7. AC Milan 28 – 42

8. Parma 28 – 39

9. Verona 28 – 39

10. Cagliari 29 – 39

11. Bologna 29 – 38

12. Sassuolo 28 – 33

13. Fiorentina 28 - 31

14. Torino 28 – 31

15. Udinese 28 – 28

16. Genoa 29 – 26

17. Sampdoria 28 – 26

18. Lecce 28 – 25

19. Spal 28 – 18

20. Brescia 29 – 18