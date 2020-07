Koronavirus v Bolgariji posegel že v novo nogometno sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na nogometni zvezi Bolgarije tik pred začetkom sezone 2020/21 razmišljajo o prestavitvi začetka tekmovanja, saj je prvi krog predviden 24. julija. Razlog je koronakriza in nekaj okužb med nogometaši, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Z okužbami se trenutno ukvarjajo v več sredinah v bolgarski prvi in drugi ligi. Iz moštva Črno morje poročajo o 16 okužbah, pri pokalnem prvaku Lokomotivu iz Plovdiva o devetih.

"Zdravniške službe so nam predlagale, da prvenstvo začnemo teden ali dva kasneje, kot smo načrtovali," je razkril generalni sekretar zdravniškega združenja Mihali Ilijev in dodal: "Mislim, da je to razumen korak glede na epidemiološki položaj."

Bolgarija je danes zabeležila rekordnih 330 novih okužb s koronavirusom. Skupaj se je doslej tam okužilo skoraj 6700 ljudi, 262 jih je umrlo.

Sicer pa v Bolgariji še niso končali nogometne sezone, ki se je po koronavirusnem premoru spet začela 5. junija. Dovoljenje za ogled tekem so sprva dobili tudi navijači, a ker se niso držali pravil medsebojne razdalje in niso nosili obraznih mask, je vstop na stadione za njih zdaj prepovedan.

Preberite še: