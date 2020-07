Midtjylland do tretjega naslova danskega prvaka

Nogometaši Midtjyllanda so novi danski prvaki. Ekipa iz Herninga je v četrtek na domačem stadionu premagala branilce naslova Koebenhavn s 3:1 (0:1) in si tretjič v zgodovini priigrala naslov najboljšega v državi.

Gosti so na tekmi z golom Mohameda Daramyja v 22. minuti celo povedi, Sory Kaba, Anders Dreyer in Awer Mabil pa so v drugem delu poskrbeli za preobrat in veliko slavje 4097 gledalcev, ki so si kljub koronakrizi lahko v živo ogledali derbi danskega prvenstva.

Štiri kroge pred koncem je Midtjylland zbral 78 točk, Koebenhavn na drugem mestu pa zdaj zaostaja za neulovljivih 17. Ekipi v zadnjih šestih letih obvladujeta sceno na Danskem in sta osvojili vsaka po tri naslove.

Preberite še: