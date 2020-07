V Črni gori predčasen konec nogometne sezone

Izvršni odbor črnogorske nogometne zveze je odločil, da prekine domače prvenstvo zaradi novonastalega položaja z novim koronavirusom. Do predčasnega konca sezone je prišlo tudi zaradi dejstva, da je bil najmanj en pozitiven primer v vrstah Budućnosti, zaradi česar so morali vsi igralci in osebje kluba v 14-dnevno karanteno.

Kot poročajo Vijesti, so prekinili prvo, drugo, mladinsko, kadetsko in žensko ligo ter tudi pokal, hkrati pa še tekmovanja pod okriljem združenja klubov.

Rezultati do prekinitve tekmovanja so končni in na podlagi teh bodo razglašeni zmagovalci, udeleženci kvalifikacij za evropska tekmovanja, dodatnih kvalifikacij in klubi, ki so izpadli v nižji rang tekmovanja, pojasnjujejo v Črni gori.

Prvenstvo so po prekinitvi sicer nadaljevali 30. maja in od takrat odigrali osem krogov. Prva tri mesta v prvi ligi so zasedli Budućnost, Sutjeska in Iskra.

