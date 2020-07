Najnovejši član lige NHL iz Seattla ime našel v skandinavski mitologiji

A legend from the deep awakens.



Meet the Seattle Kraken → https://t.co/to5BtVVPh1 pic.twitter.com/FQfOdaiGQQ — Seattle Kraken (@NHLSeattle_) July 23, 2020

Vodstvo kluba, ki je pisarno odprlo že leta 2018, je proučilo več kot sto imen, izbor petih finalistov pa so zapečatili v časovno kapsulo, skupaj s ploščami grunge skupine Nirvana, kolačkom Twinkie in eno delnico podjetja Amazon (vsi ti so znani predstavniki mesta Seattle) in jo zaprli v špico stolpa Space Needle (Vesoljska igla), eno od najbolj markantnih stavb tega mesta na severozahodni obali ZDA. Odprli jo bodo leta 2062 na stoto obletnico stolpa, takrat pa bomo izvedeli tudi za preostala štiri imena kluba, ki niso bila izbrana.

We hit another milestone moment in our construction of @ClimateArena yesterday as a helicopter flew in to removes the old "Crown ID" from on top of the roof.



Read more → https://t.co/rFOSm9Qces pic.twitter.com/b16kNUfzTp — Seattle Kraken (@NHLSeattle_) July 9, 2020

Je ime navdahnil Hollywood?

Lastniki franšize so si želeli ime Metropolitans, ki ga je uporabljal izvorni NHL-ovec iz Seattla, ki je leta 1917 tudi osvojil Stanleyjev pokal, a je bila proti temu liga, ki vsebuje metropolitansko divizijo, kar bi povzročalo zmedo. Kraken je nenavadna izbira imena, se strinjajo v klubu, katerega delni lastnik je tudi hollywoodski producent Jerry Bruckheimer, ki je to mitološko pošast uporabljal v svojem filmu Pirati s Karibov, zato nekateri ugibajo, da bi lahko bil prav on vir te domislice.

07.23.2020 - 9:00am PT



The 32nd franchise comes to life. pic.twitter.com/4J8k0UTEn3 — Seattle Kraken (@NHLSeattle_) July 23, 2020

Navijači odločitev podpirajo

Kakorkoli že, ime so v anketah na družbenih omrežjih podprli tudi navijači, ki bodo po zagotovilih vodstva Seattle Kraken pomembno vpleteni tudi v vse nadaljnje odločitve. "To franšizo bodo poganjali navijači, vpleteni bodo v vsako odločitev," je obljubil predsednik kluba Tod Leiweke.

We hit another milestone moment in our construction of @ClimateArena yesterday as a helicopter flew in to removes the old "Crown ID" from on top of the roof.



Read more → https://t.co/rFOSm9Qces pic.twitter.com/b16kNUfzTp — Seattle Kraken (@NHLSeattle_) July 9, 2020

V Seattlu vse od leta 1977 in takratnih Seattle Totems ni bilo profesionalne hokejske ekipe, Kraken bodo ekipo nabrali na posebnem razširitvenem naboru, kot so ga bili deležni Vegas Golden Knights pred tremi leti, za športnega direktorja kluba pa so v Settlu že lansko poletje najeli Kanadčana Rona Francisa, nekdanjega športnega direktorja Carolina Hurricanes. Kraken bodo igrali v dvorani Climate Pledge Arena, ki na hokejskih tekmah sprejme 17.400 gledalcev.

Preberite še: