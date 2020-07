Pred štartom vedno pokaže sredinec, pa s tem ne želi užaliti nikogar #video

Številni športniki nervozo pred štartom uravnavajo s posebnimi rituali. Nekateri molijo, drugi poslušajo točno določeno glasbo, ki jih pomirja, tretji za srečo nosijo vedno isti kos oblačila, četrti pa ... Ja, morda ima prav Santo Condorelli enega zanimivejših ritualov. Že od otroštva namreč pred štartom občinstvu oziroma očetu, ki sedi med njim, pokaže sredinec. Gesta, ki v klasični vsakodnevni situaciji ne bi požela veliko navdušenja, pa ima v tem primeru drugačno ozadje.

Condorelli je rojen na Japonskem, zaradi maminega državljanjstva pa je na začetku kariere tekmoval za Kanado. Kanado je zastopal tudi na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, kjer je na 100 m prosto osvojil 4. mesto. Bron se mu je izmuznil pa pičle tri stotinke. Tudi tam je svojega očeta pozdravil s sredincem. Foto: Getty Images

Gre za gesto spodbude in "bildanja" samozavesti, ki jo je širša javnost spoznala v času poletnih olimpijskih iger v Riu de Janeiru pred štirimi leti, ko so Condorellijevo spotakljivo potezo ujele tudi kamere, z njihovo pomočjo pa tudi gledalci pred domačimi zasloni.

Ideja o dvigovanju sredinca se je rodila že pred leti. Prav Condorellijev oče Joseph je bil tisti, ki je sinu svetoval, naj pred štartom pokaže sredinec, sam pa mu je gesto vrnil.

Manjši od vrstnikov

"S sredincem si dviguje samozavest in sprošča stres," je v Riu medijem, ki so raziskovali ozadje zgodbe, razlagal Joseph Condorelli.

Razlog za negotovost se je skrival v dokaj nizki rasti v otroških letih. Ko je bil namreč Santo še otrok, je bil manjši od svojih vrstnikov (do višine 188 centimetrov se je "potegnil" šele v srednji šoli), in ko se je pred pokom štartne pištole povzpel na štartni blok, je bila njegova nizka rast še toliko bolj vidna, samozavest je kopnela, nervoza pa naraščala, zato mu je oče svetoval, naj z dvigom sredinca pokaže, da ga konkurenti ne zanimajo.

"Pozabi na druge in plavaj, kot da poleg tebe ni nikogar"

"Rekel sem mu, ko boš stopil na štartni blok, samo pozabi na vse in plavaj tako, kot da poleg tebe ni nikogar."

Ko je takrat osemletni Santo očeta vprašal, kako naj to stori. Mu je oče svetoval: "Ti samo reci, j*** vse. Tako me je pred štartom naslednje tekme samo pogledal, ko sem sedel med občinstvom, in drug drugemu sva pokazala sredinec," je premiero novega rituala opisal Joseph. Ker je sin zmagoval kot po tekočem traku, rituala nista spreminjala.

"Najbolj pomembno je bilo, da se ne ukvarjam s svojimi konkurenti. Ni bilo pomembno, kako visoki so bili fantje na štartu in kako dobri, niti ni bilo pomembno, kako dobro sem jaz pripravljen, važno je bilo samo to, da sem se požvižgal nanje in razmišljal o tem, da z očetom lahko premagava vse," je takratni pogovor z očetom obudil Santo.

V soju televizijskih kamer

Gesta je kar nekaj let "živela" neopažena, ko pa so jo enkrat ujele kamere na največjem športnem dogodku na svetu, olimpijskih igrah, se je vse skupaj spremenilo. Nekateri so bili nad gesto zgroženi, drugim se je zdela simpatična.

Foto: Getty Images

Težava z ritualom se je sicer pojavila že nekaj let prej, na državnem mladinskem prvenstvu leta 2012, ko se je plavalni šprinter Santo uvrstil v finale na 100 m prosto (in pozneje s časom 50.92 zmagal), in očetu med predstavitvijo (v spodnjem videu na 1:30 minuti) finalistov pokazal sredinec.

Potezo je seveda ujela tudi televizijska kamera, preko nje pa tudi gledalci, ki so bili zgroženi nad njegovim nešportnim vedenjem. Tudi nekaj trenerjev, ki ga prej niso poznali, se je pritožilo nad vedenjem Santa, saj so bili prepričani, da se fant norčuje iz konkurence.

"Nikogar nisem želel užaliti"

Pozneje se jim je zaradi te poteze opravičil, in večinoma so razumeli njegovo dejanje, a so mu svetovali, naj se v prihodnje raje izogiba tako javnemu izkazovanju sredinca in naj se raje odloči za bolj diskretno različico, na primer za sredinec na čelu, in to preden ga ujame kamera, ki predstavlja tekmovalce. "Nikoli nisem želel užaliti nikogar," se je takrat branil Santo.

Bolj diskretna različica sredinca:

"Gre zgolj za to, da se pred tekmo sprostim oziroma da nisem preveč napet ali vznemirjen. Sredinec me spomni na to, da se osredotočam zgolj na to, kaj lahko naredim, kako sem treniral, kako sem pripravljen na tekmo in o ničemer drugem," je razlagal v Riu.

Do enega največjih uspehov v karieri, bronaste medalje na svetovnem prvenstvu, je priplaval v štafeti (4x100 prosto) s kanadsko reprezentanco v postavi Santo Condorelli, Yuri Kisil, Chantal Van Landeghem in Sandrine Mainville. Foto: Getty Images