Grožnje, doping ali zgolj strahopetnost?

Zgodba o nekdanji vrhunski atletinji, ki še danes buri duhove. Marie-José Pérec je na olimpijskih igrah v Sydneyju poskrbela, da se je o njej veliko govorilo in pisalo. Le nekaj dni pred začetkom je zaradi morebitnih groženj odpovedala nastop. "To se v športu ne sme dogajati. Šla sem skozi stvari, ki si jih ne morete zamisliti," je nekaj let po tistem dejala Francozinja. Pa so bile res grožnje, ali je bilo kaj drugega?

Marie-José Pérec je svoj čas blestela na atletskih stezah. Uspevalo ji je tudi na olimpijskih igrah. Prvič je zablestela na igrah v Barceloni (1992), ko je zmagala na 400-metrski razdalji. Štiri leta pozneje je na OI v Atlanti (1996) na tej razdalji ubranila zlato in dodala še zlato medaljo na 200-metrski razdalji. S temi uspehi je postala velika zvezdnica kraljice športa.

Marie-José Pérec je v Atlanti osvojila dve zlati medalji. Foto: Gulliver/Getty Images

Po Atlanti uspehov ni bilo več

Po igrah v Atlanti se je ukvarjala s poškodbami, ki so jo oddaljile od najboljših rezultatov. Kljub vsem težavam, ki jih je imela, je na olimpijskih igrah v Sydneyju napovedala vrnitev in celo ubranitev obeh zlatih olimpijskih medalj iz Atlante.

Njena zmaga v Barceloni

Najela trenerja, ki je bil povezan z dopingom

Sprva je veliko prahu dvignila njena odločitev, ko je odslovila svojega takratnega trenerja Johna Smitha in se povezala z nemškim trenerjem Wolfgangom Meierjem. Ta je pred tem sodeloval z atletinjo Marito Koch, pri kateri so pozneje ugotovili, da si je pomagala z dopingom. Leta pozneje je Perecova spregovorila o tem in se branila na svoj način. "On je bil v tistem času najboljši ženski atletski trener in ne glede na to, kaj ljudje govorijo, je bil samo trener teh atletinj. Odšla sem k njemu, ker sem vedela, da bo zanimivo sodelovati z njim."

Francozinja je trdila, da so ji vse od prihoda v Sydney grozili. Foto: Gulliver/Getty Images

Pred olimpijskimi igrami leta 2000 je zatrjevala, da je pripravljena, da ubrani zlati medalji. Mnogi so pričakovali spektakel med njo in avstralsko atletinjo Cathy Freeman (poznejšo zmagovalko na 400 metrov), ki je bila tudi ena izmed favoritinj za medaljo. Od tega na koncu ni bilo nič. Francozinja se je tik pred zdajci odločila, da ne bo tekmovala. Po tistem so se polemike šele začele.

V njeno sobo naj bi stopil neznanec …

Razlog za odpoved? Doživljala naj bi grožnje in pritiske s strani Avstralcev, ker bi na atletskih stezah lahko ogrozila njihovo domačo ljubljenko - Cathy Freema. Vrhunec vsega naj bi bil, ko je v njeno hotelsko sobo vstopil neznanec in ji zagrozil. Po tej neprijetni izkušnji je spakirala kovčke in odšla domov.

Pozneje je prišlo v javnost, da Marie-José Pérec sploh ni bila del olimpijske francoske odprave, trenirala je na skrivni lokaciji in ni prebivala v olimpijski vasi. Prav tako se je izogibala neposrednemu dvoboju s Cathy Freeman. Francozinja je trdila, da so ji vse od prihoda v Sydney grozili. Vodilni pri francoskem olimpijskem komiteju so jo prosili, naj ostane. Obljubili so ji, da ji bodo zagotovili varnost, a je vse to zavrnila.

Varnostne kamere niso zaznale nič Foto: Gulliver/Getty Images

Na drugi strani so imeli avstralski mediji svojo teorijo. Trdili so, da nihče v Avstraliji sploh ni vedel, kako je videti Perecova. Menili so, da se je z iger umaknila zaradi strahu pred dopinškim nadzorom, ker naj bi pod vodstvom nemškega trenerja uživala nedovoljena poživila. To so iz francoskega tabora odločno zanikali.

Oglasila se je tudi avstralska policija. Ta je sporočila, da po posnetkih varnostnih kamer nihče ni vstopil v njeno hotelsko sobo in da niso dobili nobene prijave o kakršnikoli grožnji.

"Zaradi njene odločitve je kaznovana vsa Francija. Pobegnila je kot lopov. Imela je možnost, da svojo kariero konča v velikem slogu, a namesto tega se je odločila, da pobegne," je takrat ogorčeno izjavil takratni predsednik francoske atletske zveze.

Nekateri so ugibali, da je igre zapustila, ker ni bila v pravi formi in da se ne bi niti približno morala boriti za najvišja mesta. Tisto leto se je Marie sicer vrnila na atletske steze. Njeni rezultati pa so bili povprečni.

"Naredili so vse, da zapustim olimpijske igre in njihovo državo." Foto: Gulliver/Getty Images

Še leta pozneje je vztrajala pri svoji zgodbi Določeni mediji so imeli svoj pogled na to zgodbo. Foto: Twitter

Leta in leta ni želela spregovoriti o tej pereči temi, a enkrat je le komentirala dogajanje iz leta 2000. "Edino, kar lahko rečem, je, da je bilo vse skupaj zelo slabo. Sprašujejo me, zakaj ne govorim o tem. Odgovarjam jim, ker to ni več pomembno. Želim si govoriti o pozitivnih stvareh, ki sem jih delala in jih delam. Vseeno mislim, da v športu ne smeš doživeti tistega, kar sem jaz doživela. To se v športu ne sme dogajati. Šla sem skozi stvari, ki si jih ne morete zamisliti. Naredili so vse, da zapustim olimpijske igre in njihovo državo," je pri svojem vztrajala danes 52-letna Marie-José Pérec.

V atletiki se je danes spominjajo kot ene najboljših tekačic 20. stoletja in kot športnico, ki je dosegla vrhunske uspehe. Zagotovo pa ima v svoji karieri črn madež. Za vedno se jo bodo spominjali tudi po odhodu z olimpijskih iger, ki še danes deli atletsko javnost. Kaj je bil dejansko razlog za njen odhod, verjetno ve samo ona.

Po končani karieri je Marie-José Pérec obiskovala prestižno poslovno šolo (ESSEC) in leta 2007 diplomirala iz športnega menedžmenta.