Primož Roglič, številka ena svetovnega kolesarstva, je včeraj kot prvi slovenski kolesar oblekel najbolj cenjeno majico v svetu kolesarstva, rumeno majico vodilnega na Dirki po Franciji. S tem je 30-letni Zasavec postal polnopravni član druščine 24, zdaj 25 kolesarjev, ki so v svoji karieri nosili majico vodilnega na vseh treh tritedenskih dirkah. Od rožnate na Giru, preko rdeče na Vuelti do rumene na Touru ...

Statistika kaže, da je vse tri majice vodilnega na tritedenskih dirkah do zdaj nosilo 25 kolesarjev. Med njimi najdemo velika kolesarska imena, od Chrisa Frooma, Bernarda Hinaulta, Jacquesa Anquetila, Alberta Contadorja, Vincenza Nibalija, Fabia Aruja, Marka Cavendisha, Eddia Merckxa do Bradleya Wigginsa in nekaterih drugih. Mednje se je včeraj pomešal še Roglič.

Riders who've worn the leader's jersey in all Grand Tours: Anquetil, Aru, Cavendish, Contador, Dennis, Evans, Froome, Geminiani, Gimondi, Hinault, Indurain, Jalabert, Maertens, Marie, Merckx, McGee, Millar, Moser, Nibali, Roglic, Thurau, Van Looy, Van Steenbergen, Wiggins, Zülle. — CafeRoubaix (@CafeRoubaix) September 6, 2020

Sedmim izmed njih je uspel še veliki hat-trick. Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali in Chris Froome so na vseh treh dirkah Grand Toura tudi zmagali v skupni razvrstitvi. Roglič je tudi v tej kategoriji na dobri poti. Vuelto je dobil lani, ko je bil na Giru tretji, letos odkrito naskakuje zmago na Touru.

500 tisočakov za končnega zmagovalca

Ker je na Dirki po Franciji danes prvi prosti dan, ki sicer poleg medijskih obveznosti prinaša tudi s strahom pričakovano testiranje na novi koronavirus, ne pa rezultatskih sprememb, smo preverili, kakšne so finančne spodbude za kolesarje, ki na Touru posežejo po rumenih zvezdah.

Nagradni sklad letošnje Dirke po Franciji, ki se bo končala 20. septembra v Parizu, je vreden več kot 2,2 milijona evrov. Levji delež seveda pripada končnemu zmagovalcu dirke (500 tisoč evrov), ki nagrado že tradicionalno razdeli med ekipo, a tudi preostali kolesarji, ki so na dirki pustili svoj pečat, ne ostanejo praznih rok.

Drugouvrščenemu pripade 200 tisočakov, tretjeuvrščenemu pa sto tisočakov.

Pogačar je z etapno zmago na Touru zaslužil 11 tisočakov, za dan v beli majici pa 300 evrov. Foto: Reuters

En dan v rumenem nagrajen s 500 evri

Najboljši šprinter in hribolazec bosta poleg zelene in pikčaste majice prejela 25 tisoč evrov nagrade, najboljši mladi kolesar (do 25 let) oz. dobitnik bele majice - spomnimo, Tadej Pogačar je bil prvi Slovenec, ki je na Touru oblekel majico vodilnega v katerikoli razvrstitvi, trenutno je v kategoriji mladih na 2. mestu za Eganom Bernalom - pa bo domov odpotoval bogatejši za 20 tisočakov.

Vsak dan v rumeni majici nosilcu "Maillot jaune" prinese dodatnih 500 evrov, nosilcem preostalih treh majic pa 300 evrov.

Na vsaki etapi razdelijo tudi nagrade za leteče šprinte (1,500, 1,000 in 500 evrov), nagradijo pa tudi najboljših 14 na vsaki etapi ali kronometru. 11 tisočakov dobi zmagovalec etape, 5.500 evrov podelijo za drugo mesto in 2.800 evrov za tretje.

340 evrov dobi kolesar na 14. mestu, medtem ko uvrščenim med 15. in 20. mestom razdelijo po 300 evrov.

Izdatna nagrada pripade tudi najboljšim hribolazcem. Kolesar, ki prvi prečka gorski cilj, ocenjen z najvišjo oceno težavnosti (hors catégorie), prejme 850 evrov, 650 evrov podelijo za klanec prve kategorije, 500 evrov za klanec druge kategorije, 300 evrov za vzpon 3. kategorije in 200 evrov za vzpon 4. kategorije.

Junak najtežjega vzpona nagrajen s 5.000 evri

Največji dodatek za šampione v klanec prinaša nagrada Henri Desgrange (poimenovana po ustanovitelju Toura). Vredna je 5.000 evrov, podelijo pa jo tistemu kolesarju, ki prvi prečka najvišjo točko na Touru. Letos bo to Col de la Loze (2.304 metrov nad morjem) v 17. etapi.

Nagrado prejme tudi najbolj bojevit kolesar. Za rdečo številko v določenem dnevu dobi 2.000 evrov, za skupno zmago v tej kategoriji pa 20 tisočakov.

