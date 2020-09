"Tour se je začel blizu mojega doma. Kristoff (Alexander Kristoff, op. a.) je zmagal na uvodni etapi, in imeti rumeno majico v naši ekipi je bilo nekaj neverjetnega. Vesel sem bil zanj in za ekipo. Skozi teden smo skušali priti mirno. V petek smo naredili napako in se ni izšlo. Izgubili smo čas. Zato pa sta bila zadnja dneva posebna," je Tadej Pogačar v pogovoru prek aplikacije Zoom na prosti dan povzel dogajanje prvega tedna Dirke po Franciji.

Najlepši dan je bila zanj nedelja, ko se je veselil največjega uspeha v karieri. Trem etapnim zmagam na Vuelti je dodal zdaj še največjo na Touru. Čeprav obe dirki imenujejo kot Grand Tour, pa je razlika med špansko in francosko izvedbo očitna: "Tour je bolj stresen. Ne bom rekel, da je težji, vendar čutiš več stresa in kaosa v skupini. Tour je največja dirka in izjemno je biti del tega."

Če ne bi bilo petkove napake, bi bili sobota in nedelja verjetno drugačni

Čeprav je v zadnjih etapah pokazal, da je med najbolj pripravljenimi, ne čuti velikega pritiska. Zaveda se, da lahko veliko pridobi. Prav tako pa, da se hitro kaj nepričakovanega zgodi. Tako, kot se je v petkovi etapi, v kateri je izgubil 1:20, potem ko je imel sprva težave z zadnjim kolesom, nato pa je bila ekipa preveč v ozadju glavnine, ki se je zaradi hitrega tempa raztrgala in zato je ostal zadaj.

Foto: Reuters

Zato pa je pridobil dragocen čas nazaj; v soboto, ko je skočil, in v nedeljo, ko je zmagal etapo. Ali bi v soboto napadel, če ne bi dan prej izgubil dragocen čas, je dejal: "Ne vem, verjetno bi bila sobotna etapa drugačna. Četudi bi napadel, bi mi sledili. Taktika bi bila drugačna."

"Če Primož ne bo imel slabega dne, lahko rumeno majico pripelje do Pariza"

Foto: Reuters Pred nadaljevanjem Toura je izgubil pomembnega člana ekipe Fabia Aruja, a poudarja, da ima v svojih vrstah dovolj kakovostnih moštvenih kolegov, ki mu bodo stali ob strani v boju za najvišja mesta.

In mladi Pogačar se spogleduje celo z rumeno majico. Za zdaj je od nje, ki jo nosi Primož Roglič, oddaljen 44 sekund: "Če bo moja forma ostala, kot je zdaj, potem lahko grem za stopničke. Težke etape še prihajajo. Sobotna in nedeljska sta bili zelo zahtevni. V Alpah bo veliko težje. Primož je videti suveren. Če ne bo imel slabega dneva, lahko pripelje rumeno majico do Pariza. Poskusil bom vse, kar je v moji moči, da bom napadal in skušal dobiti kaj časa nazaj. Boril se bom za oder za zmagovalce in generalno zmago."

Kako je stati na tritedenski dirki na odru za zmagovalce, je okusil lani na Vuelti, ki jo je končal na izvrstnem tretjem mestu. Ob takšnem nadaljevanju bo resen kandidat za stopničke in verjetno trn v peti tudi prijatelju Primožu, ki pa je na cesti vendarle njegov tekmec: "Močni smo dovolj, da se borimo za rumeno. Pokazali smo, da lahko naredimo. Mislim, da smo dobra ekipa. Imamo svoje možnosti. Seveda se kolesarji spoštujemo. Ko je dirka, dirkamo zase. Sicer sva s Primožem dobra prijatelja. Vsak tekmuje za svojo ekipo in vsak si želi zmagati."

Poudaril, kateri dnevi bodo na Touru ključni. Na prelazu Col de Marie Blanque mu je vidno odleglo.

O tem, kdo so tekmeci v boju za rumeno majico, je član UAE Emirates povedal: "V nedeljo smo videli, kdo lahko gre zares. Tisti, ki smo bili na vrhu, in morda še Quintana (Nairo Quintana, op. a.), Bardet (Romain Bardet, op. a.) – skupina, ki je bila za nami. Ti se bomo na koncu borili za stopničke, rumeno majico. Upam. Časa je dovolj. Če se ne izgubi preveč zaostanka, se lahko na kronometru (predzadnji dan na Touru, op. a.) zgodi marsikaj. Lahko izgubiš veliko, lahko pridobiš. Zadnjih nekaj dni bo zares odločilnih."

Foto: Reuters

Prav tako je vesel, da se po petkovi napaki ni pripetila nesreča še v nedeljo. Na vrhu prelaza Col de Marie Blanque, na katerem sta se z Rogličem udarila za bonifikacijske točke, sta se namreč s kolesi zapletla, potem ko je mladi Pogačar pogledal nazaj in izgubil smer vožnje. K sreči je obema uspelo ostati na kolesu: "Bolj začetniška napaka. Kar blizu je bilo. Na srečo ni bilo nič narobe. Na srečo sva jo odnesla brez težav. Odleglo mi je, ko sem odvil, da se ni kaj zgodilo."

A niso kolesarji na trnih le zaradi dirkanja na cesti, ampak jih zanimajo tudi rezultati testov za covid-19, ki jih je organizator dirke opravil v nedeljo in danes. V torek bodo rezultati podani širši javnosti, jasno pa je, da bo ekipa izključena, če bosta dva predstavnika ekipe pozitivna na koronavirus: "Mislim, da je vsakega strah, če bo pozitiven. V naši ekipi smo zelo previdni. Mislim, da ne bo težav. Upam, da do konca dneva ne bo težav. Na teste smo že kar navajeni, vendar smo nervozni ob čakanju na rezultate. Lahko se karkoli zgodi. Lahko so tudi napačni rezultati, kar smo videli v zadnjih časih. Upamo na vse dobro, da bomo lahko vsi štartali jutri."