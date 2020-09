Primož Roglič dal svetu sporočilo o Slovencih

Primož Roglič je tudi na Dirki po Franciji dočakal dan, da je oblekel rumeno majico vodilnega. Njegov mlajši kolega Tadej Pogačar celo meni, da jo lahko na sebi zadrži vse do Pariza. Član Jumbo Visme je zadovoljen s tem, kar so z ekipo naredili v prvem tednu, še naprej pa bo imel v glavi naslednjo misel, da je treba postopno iz dneva v dan. Hkrati je izpostavil trenutno vrednost slovenskih kolesarjev v svetovnem merilu.

Po Giru in Vuelti je Primož Roglič oblekel majico vodilnega še na največji dirki na svetu ter s tem dosežkom stopil v druščino 25 kolesarjev, ki so nosili najbolj prestižno majico na treh tritedenskih dirkah.

"Danes sem bil malce manj rumen na treningu. Bil sem namreč v naših normalnih barvah. Užival sem v tem, da mi ni bilo treba kot vsak dan pritiskati, kolikor se da. Poizkušam preživeti, kar se da sproščujoče in narediti, kar lahko, da se optimalno regeneriram za prihodnje dni," je Roglič govoril na prosti dan na Touru, na katerem je četrti dan prišel do etapne zmage, kar je njegova že tretja na dirki vseh dirk.

"Noro, kar se dogaja. Imamo le dva milijona ljudi in trenutno dva najboljša kolesarja na svetu."

Primož Roglič je v nedeljo oblekel rumeno majico vodilnega. Foto: Reuters V nedeljo je oblekel rumeno majico, ki je najbolj prestižna v svetu kolesarstva in ima zdaj 21 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem. Egan Bernal je ta kolesar, ki mu najbolj diha za ovratnik. "Močan je. Pokazal je že lani, da je super močan zadnji teden. Na koncu tega tedna bo zagotovo nevaren," je o lanskoletnem junaku francoske kolesarske pentlje dejal Roglič.

Nevaren bo tudi Tadej Pogačar, če bo zadržal to formo. V zadnjih dveh etapah smo lahko videli, kako poskočen je na težjih delih etape. Prav kolesar UAE Emirates je s svojimi skoki poskrbel, da se je med najboljšimi naredila selekcija ter s tem naredil Tour še toliko bolj zanimiv. In pričakujemo lahko, da bo neobremenjeni 21-letni kolesar, ki verjame, da lahko Primož zadrži rumeno majico vse do Pariza, skakal tudi v tem tednu. Vendarle želi izdatneje nadomestiti izgubljen čas po petkovi napaki. Trenutno za Rogličem zaostaja 44 sekund, jasno pa je pokazal, da tudi njega zanima dres rumene barve.

"Tadej je bil v Pirenejih eden najmočnejših. Ko je šel sam, mu ni nihče sledil. Drugi dan, ko je zmagal, je bil prav tako zelo močan. Zame je zelo lepo videti dva Slovenca dobro kolesariti v Franciji. Noro, kar se dogaja. Imamo le dva milijona ljudi in trenutno dva najboljša kolesarja na svetu. Tadej je super prijazen fant. To ne pomeni, da se dogovarjava, kdo bo kdaj zmagal. Boj je. Imava veliko spoštovanja drug do drugega," je namenil lepe besede mlajšemu kolegu.

"Vse poteka, kot smo si lahko le zamišljali ob najboljših možnih scenarijih"

Foto: A.S.O./Alex Broadway Za kolesarji je šele prvi teden Toura, pred njimi pa še dva tedna garanja, kar se zaveda tudi najboljši kolesar lanskega leta: "Zdaj se bo začelo malce bolj odvijati. Nato bomo dobili finalno sliko po zadnjem tednu, ko bo konec kronometra. Za enkrat se nimamo kaj pritoževati. Vse poteka, kot smo si lahko le zamišljali ob najboljših možnih scenarijih. Vsi v ekipi delujejo super. Uživamo v danem momentu in ohranjamo fokus naprej."

Videti je, da posledic padca na kriteriju Dauphine ne čuti več. Vsaj ne v takšni meri, da bi ga oviralo. Prestal je vse pasti prvega tedna, se izognil padcem in povrhu vsega oblekel še rumeno majico: "Po padcu na Dauphineju ni bilo tako, kot sem načrtoval, da bom prišel na Tour. Veliko bolečin sem imel. V zadnjem trenutku sem se odločil, da grem. Pred dirko sem naredil, kar sem želel narediti. Le en teden pozneje je bilo. Zato sem bil bolj optimističen. Vesel sem, da se v prvih dneh ni zgodilo ničesar slabega. Vse je šlo perfektno."

Že celotno leto lahko iz ust predstavnikov nizozemskega moštva slišimo, da je osrednji cilj zmaga na Dirki po Franciji. Sprva so imeli tri kandidate. Kot prvi je zaradi poškodbe odpadel Steven Kruijswijk, zdaj je videti, da rumene majice ne bo mogel več napasti Tom Dumoulin, zato je vsa pozornost usmerjena v Rogliča. In prav pri slovenskem kolesarju smo lahko od trojice zaznali največjo željo po zmagi na najbolj spoštovani dirki na svetu.

"S predstavami smo pokazali, da si jo zaslužimo. Naš cilj je imeti rumeno majico v Parizu"

Pred njim je nov teden z novimi izzivi. Foto: Reuters "Lahko že rečemo, da se je Tour zdaj začel. Nekaj etap je mimo. Vse glavno še prihaja. Nima smisla, da bi se zdaj obremenjeval s stvarmi, ki prihajajo. Želim iti dan za dnem. Najprej moram biti jutri zbran in potem naprej. Zdi se mi, da gremo lahko z ekipo, ki jo imamo, samozavestno v to, da naredimo najboljše, kar lahko. Naš cilj je imeti rumeno majico v Parizu. S predstavami smo pokazali, da si jo zaslužimo. Zelo vesel in ponosen sem, da jo nosim. S fanti smo zelo motivirani za prihodnje dni," je dejal vidno umirjeni Roglič, ki je na Touru v sleherni etapi izredno osredotočen in ne prepušča ničesar naključju.

V drugem tednu bodo največje preglavice povzročale četrtkova, petkova in nedeljska etapa. Simulacijo zadnje je praktično že imel na Touru de l'Ain, kjer mu na legendarni Grand Colombier ni mogel slediti nihče. Na koncu sta odpadla tako Bernal, Nairo Quintana kot tudi trenutno tretji na Touru Guillaume Martin.