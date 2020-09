Letošnja Dirka po Franciji nikakor ni pisana na kožo Francozov. Potem ko je se je njihov veliki up Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) poškodoval že na 1. etapi in v bolečinah kolesari večino Toura, so se včeraj dokončno razblinile tudi sanje Romaina Bardeta iz ekipe AG2R La Mondiale. Do včerajšnje etape se je oklepal visokega 4. mesta v skupni razvrstitvi, nato pa po padcu na spustu moral pozabiti na odmeven dosežek v domovini in se celo posloviti z dirke.

Bardet out of #TdF2020 after sustaining a concussion in the crash during stage 13.



At 0:10 you can already see he was a little disorientated

At 0:22 he collapses after standing up



🤯



pic.twitter.com/VuGzl6y7tR — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 11, 2020

Romain Bardet se je na včerajšnji brutalni etapi, na kateri sta z napadom v zaključku zablestela slovenska kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki mu je uspelo preskočiti kar nekaj mest in je trenutno drugi v skupni razvrstitvi in spet vodilni v seštevku za belo majico najboljšega mladega kolesarja, v padcu hudo poškodoval in močno zaostal.

Pozneje se je izkazalo, da je kar 86 kilometrov vozil s pretresom možganov, kar je sprožilo kar nekaj polemik na temo zdravniške utemeljenosti takšnega početja.

So, Bardet is out of #TDF2020 due to a concussion “which necessitated that the medical team insist he undergo a brain scan” - AFTER the stage..



I’m sorry. I know Bardet wanted to finish in front of his fans today but should he really have been allowed racing after that crash...? pic.twitter.com/VAhM4Q6yN9 — Mikkel Condé v2.0 (@mrconde) September 11, 2020

Nekdanji svetovni podprvak je v cilj pripeljal z 8 minutami in 35 sekundami zaostanka in v skupni razvrstitvi zdrsnil na 11. mesto, okrogle tri minute zaostanka za rumeno majico.

Zaradi izredno slabega počutja v cilju etape so v ekipi vztrajali, da v bolnišnici Clermont Ferrand University opravi rentgensko slikanje glave, ki sicer ni pokazalo večjih poškodb, a so se vseeno odločili, da mora nemudoma prekiniti z vsemi športnimi aktivnosti, kar pomeni tudi to, da se je moral z dirke posloviti.

Kdaj se bo 29-letni Francoz spet vrnil na kolo bo odvisno od nadaljnje ocene njegovega stanja, je sporočil glavni zdravnik moštva AG2R LA MONDIALE, dr. Eric Bouvat.

Bardet je v izjavi za spletno stran moštva dejal, da se je 13. etapa, v kateri je imel visoke načrte, saj je bila speljana po njegovih domačih cestah, odvila povsem drugače od njegovih pričakovanj.

Foto: Reuters

"Padec je bil res hud, zgodil se je na spustu pri visoki hitrosti, in po njem sem se mučil še ves dan. Zdravniške preiskave so potrdile to, kar sem že sam predvideval, in pomenijo, da z dirko ne morem nadaljevati. Vem pa, da bodo moji ekipni kolegi dali vse od sebe, da Tour končajo s čim boljšimi uvrstitvami."

Bardet je bil na Touru do zdaj najvišje na 2. mestu (2016), leto pozneje je dirko končal kot tretji, lani pa je Tour končal v pikčasti majici najboljšega v seštevku hribolazcev.

