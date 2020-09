Pogačar znova preizkusil Rogliča, ki upa le eno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ubežnik, Nemec Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), je zmagovalec 16. etape dirke po Franciji. Ubežniki so izkoristili pretežno miren dan med favoriti, a med njimi vseeno ni šlo brez napadov, saj je Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) s svojim moštvom napravil selekcijo in napovedal hud boj Primožu Rogliču (Jumbo-Visma) v Alpah.

Favoriti so v cilj prišli slabih 17 minut za ubežniki. A ko se je že zdelo, da v etapi ne bo napadov, je dva kilometra pred ciljem močno pospešil Pogačar s svojo ekipo. Sledili so lahko le najboljši, skupina favoritov pa se je močno zredčila.

Pogačar je nato napadel še enkrat, da bi odščipnil Rogliču kakšno sekundo, a mu to ni uspelo. Je pa nato oba Slovenca presenetil Miguel Angel Lopez (Astana), ki je v cilj prišel kakšno sekundo pred obema favoritoma za skupno zmago, a mu v uradnih izidih tega niso priznali.

"Želel sem ukrasti nekaj sekund, ampak teren za to ni bil pravšnji. Danes nisem imel ravno 'supereksplozivnih' nog. Vseeno je bilo to dobro ogrevanje za kraljevsko etapo. Menim, da smo si vsi pred začetkom dirke ogledali ta prelaz. Gre za enega najtežjih vzponov, ki sem ga kdajkoli prekolesaril," je po etapi za organizatorje Toura priznal mladi kolesar UAE Team Emirates. Priložnost za nove napade bo iskal v 17., kraljevski etapi do zahtevnega prelaza Loze na 2304 metrih nadmorske višine.

V skupnem seštevku na vrhu ostaja Roglič, ki ima pred Pogačarjem še naprej 40 sekund prednosti. Tretji je Kolumbijec Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) z zaostankom minute in 34 sekund, četrti Lopez pa zaostaja minuto in 45 sekund.

Tadej Pogačar je napadel tudi danes, a se Roglič ni dal. Foto: Reuters

Po dolgem boju za vzpostavitev ubežne skupine v etapi, je v ospredju ostalo 23 kolesarjev. Hitro pa je postalo jasno, da kljub razgibani etapi, Roglič in moštveni kolegi ne bodo napadli morebitne posamične zmage v zimskošportnem središču Villard-de-Lansu, kljub temu, da je predzadnji klanec prinašal bonifikacijske sekunde. Te so pobrali ubežniki.

Rogličeva ekipa se ni ravno trudila, da bi ujela ubežnike, saj si ni želela, da bi Pogačar v sprintu znova ujel kakšno sekundo v primerjavi s svojim starejšim kolegom, s katerim se bosta bržčas kot edina borila za rumeno majico do Pariza. Obenem najtežji testi v Alpah še prihajajo.

Čeprav etapa ni prinesla velikih premikov med najboljšimi, je na predzadnjem vzponu vseeno napadel Francoz Guillaume Martin (Cofidis), ki je želel v skupnem seštevku nadoknaditi nekaj izgubljenega časa.

Nemec Lennard Kämna je bil junak 16. etape. Foto: Reuters

Jumbo-Visma spet pokazala moč

Do tistega trenutka je Jumbo-Visma zgolj nadzirala ubežnike, izkušeni Nizozemec Robert Gesink (Jumbo-Visma) pa je nato le malce pospešil in ujel Martina, ki obema Slovencema z večminutnim zaostankom ni več nevaren v boju za rumeno majico. Znova pa je ogromno časa izgubil Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ki je zaostal več minut za glavnino.

V boju za etapno zmago je odločil prav predzadnji prelaz na Saint-Nizier-du-Moucherotte. Napadi so skupino razredčili, v ospredju pa sta slabe pol minute pred Julianom Alaphilippom (Deostala Carapaz in Kämna. Slednji je 500 metrov pred vrhom prelaza napadel in se odpeljal prvi etapni zmagi na Touru naproti, potem ko je bil drugi že v 13. etapi.

Drugo mesto je osvojil Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), tretji je bil Švicar Sebastien Reichenbach (Groupama-FDJ).

Roglič upa, da bo imel ''noge"

V sredo bo na vrsti morda celo najtežja etapa letošnjega Toura. Kolesarje čaka 170 kilometrov od Grenobla do prelaza Loze nad smučarskim središčem Meribel. Prvi od dveh vzponov bo dolg 17,1 kilometra s povprečnim naklonom 8,4 odstotka.

Drugi, ciljni vzpon pa je celo 4,4 kilometra daljši in v povprečju nekoliko manj strm (7,8 odstotka). Toda v zadnjih 4,5 kilometra kolesarje čaka zares zahteven odsek, kjer se cesta pokonci postavi tudi s 24-odstotnim naklonom, obenem pa bodo morali kolesarji še prek daljšega makadamskega odseka.

Tudi Roglič se strinja, da bo naslednja etapa najtežja na letošnjem Touru. "Za nami je odličen dan, saj smo ubranili rumeno majico. Ostati moramo zbrani, pred nami je kraljevska etapa, a smo pripravljeni in se veselimo izziva. Če imaš 'noge', ni važno, ali se voziš po ravnini ali navkreber. Upam, da jih bom jutri imel in da bo šlo vse po načrtih. Potrudili se bomo po svojih najboljših močeh," je dejal nekdanji smučarski skakalec iz Kisovca.

Etapa se bo začela ob 12.30, v cilju pa najboljše kolesarje na Touru pričakujejo okoli 17.30.