Egan Bernal se je poslovil od letošnje Dirke po Franciji

Mladi Kolumbijec je tudi letos prišel v Francijo z željo po velikem zmagoslavju, a se je njegova zgodba končala bolj klavrno. Egan Bernal je povsem pogorel v 15. etapi in že takrat je bilo jasno, da nima nobenih možnosti za rumeno majico.

"Egan se bo osredotočil na okrevanje in se v nadaljevanju sezone posvetil drugim ciljem. To odločitev smo sprejeli v dobro našega kolesarja. Egan je velik kolesar, ki rad dirka. Je pa tudi še mlad in pred njim je še veliko dirk. V tem trenutku se nam zdi najbolje pametno, da odstopi," je dejal vodja ekipe Ineos Grenadiers Dave Brailsford.

"To ni način, na kakršnega sem želel končati Tour, ampak strinjam se, da je to najboljša rešitev v tem trenutku in teh okoliščinah. Spoštujem to dirko in veselim se že, da se bom vrnil v prihodnjih letih," je povedal 23-letni kolesar.

