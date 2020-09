Kolumbijski zvezdnik ni našel mesta na seznamu

Bernal je v nedeljski 15. etapi na Grand Colombier v primerjavi z vodilnim slovenskim dvojcem, Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem izgubil več kot sedem minut. V današnji 16. etapi do Villard-de-Lansa pa je izgubil še dodatnih deset minut.

Kolumbijska kolesarska zveza Bernala, člana ekipe Ineos Grenadiers, naposled ni uvrstila na seznam potnikov za Imolo, kjer bo od 24. do 27. septembra na sporedu SP.

Na kolumbijskem seznamu so trenutno tretji, četrti in deseti na Touru, Rigoberto Uran, Miguel Angel Lopez in Nairo Quintana. Poleg njih bodo na dirkališču Enza in Dina Ferrarija v kultni Imoli nastopili še Sergio Higuita, Daniel Martinez, Harold Tejada, Esteban Chaves in Sergio Henao.

