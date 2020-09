Izjemna Roglič in Pogačar preživela še en nevaren dan, prva zmaga za Ineos

Dirka po Franciji, 18. etapa v živo:

Cilj: Poljak Michal Kwiatkowski je zmagovalec 18. etape, drugo mesto je zasedel njegov moštveni kolega pri Ineosu, Richard Carapaz, ki pa je tudi nov vodilni v razvrstitvi najboljšega hribolazca Toura in je tako našemu Tadeju Pogačarju slekel pikčasto majico. Mladi Gorenjec ostaja najboljši mladi kolesar na dirki, Primož Roglič (Jumbo-Visma) je ubranil rumeno majico vodilnega.

Vrstni red na cilju:

1. Michal Kwiatkowski

2. Richard Carapaz

3. Wout van Aert

4. Primož Roglič

5. Tadej Pogačar

10 km do cilja: Carapaz in Kwiatkowski ohranjata 3:49 prednosti pred skupino z rumeno majico, ta je ujela Hirschija (izbran je bil za najbolj borbenega kolesarja v etapi in bo jutri nosil rdečo številko), priključil pa se ji je še Richie Porte in bo tako kot kaže ubranil četrto mesto v skupnem seštevku.

12 km do cilja: pred kolesarji je še zadnji, nekategorizirani vzpon dneva, Carapaz in Kwiatkowski drvita etapni zmagi naproti, ta bo sploh prva za Ineos Grenadiers na letošnjem Touru, Hirschi jima sledi s 3:40 zaostanka, s 4:23 pa skupina z Rogličem, Pogačarjem, Kussom, Lando in Lopezom. To je počakal Pello Bilbao in zdaj pomaga moštvenemu kolegu Landi. Dobroh 30 sekund za rumeno skupino so še Richie Porte, pa Dumoulin, Caruso in Verona …

18 km do cilja: Carapaz in Kwiatkowski se spuščata 2:17 pred Bilbaom, sledi Hirschi, nato Roglič, Kuss, Pogačar, Mas, Lopez in Landa s 4:50 zaostanka, Porte s 5:28, Yates s 6:25 …

29 km do cilja: Carapaz in Kwiatkowski se že spuščata v dolino, Pogačar je s skokom tik pred vrhom Gliersa napadel in ujel Lando, na makadamu je zračnica spustila Richiu Portu, ki izgublja dragocen čas.

Rezultati gorskega cilja na Plateau des Glières:

1. Richard Carapaz, 20 točk in 8 sekund bonusa

2. Michal Kwiatkowski, 15 + 5

50 sekund za vodilnima:

3. Pello Bilbao, 12 + 2

2:35 za vodilnima:

4. Marc Hirschi, 10 točk

5:40 za vodilnima:

5. Carlos Verona, 8

6. Tadej Pogačar, 6

7. Primož Roglič, 4

8. Enric Mas, 2

Nov vrstni red v razvrstitvi za pikčasto majico:

1. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), 74 točk

2. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), 72

3. Primož Roglič (Jumbo-Visma), 67

4. Marc Hirschi (Team Sunweb), 62

5. Miguel Ángel López (Astana Pro Team), 51

32 km do cilja: Landa si je privozil le dobrih 20 sekund pred glavnino, Adamu Yatesu in Rogobertu Uranu so medtem pošle moči. Carapaz in Kwiatkowski sta prva prečkala Plateau des Glières in sta že na makadamskem delu ceste. Carapaz je nov nov nosilec pikčaste majice.

34 km do cilja: v ospredju sta se Carapaz in Kwiatkowski otresla Bilbaa, v glavnini 7:30 za čelom dirke je napadel Mikel Landa (Bahrain McLaren) in si privozil nekaj deset sekund prednosti pred Rogličem, Pogačarjem in preostalimi favoriti. Roglič ima ob sebi še Wouta Van Aerta, Toma Dumoulina in Seppa Kussa, Pogačar (UAE Emirates) nobenega pomočnika več, sam je tudi Miguel Angel Lopez (Astana).

Landa v skupnem seštevku zaseda sedmo mesto, za Rogličem ima 3 minute in 27 sekund zaostanka.

35 km do cilja: kolesarji so že na najtežjem vzponu dneva, Montée du Plateau des Glières, ekstra kategorije (1.390 m-n-v-, 6 km, 11,2 %). Vodilna trojica ima 1:22 prednosti pred Hirschijem, 5:17 pred skupino s Carusom in De Gendtom, pa 8:55 pred glavnino, ki se ji je priključil Edet in 23:25 pred zaostalimi kolesarji s Samom Bennettom.

50 km do cilja: vodilna trojica ima dobro minuto prednosti pred Hirschijem, še nekaj malega več pred Edetom, skupina s Carusom in De Gendtom zaostaja 4:44, glavnina 8:40, "grupetto" pa že več kot 20 minut.

Rezultati gorskega cilja na Aravisu:

1. Richard Carapaz, 10 točk

2. Pello Bilbao, 8

3. Michal Kwiatkowski, 6

4. Marc Hirschi, 4

5. Nicolas Edet, 2

6. Thomas De Gendt, 1

Vrstni red v seštevku za pikčasto majico:

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), 66 točk

2. Primož Roglič (Jumbo-Visma), 63

3. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), 54

4. Marc Hirschi (Team Sunweb), 52

5. Miguel Ángel López (Astana Pro Team), 51

60 km do cilja: v vodstvu zdaj vztraja trojica Carapaz, Bilbao in Kwiatkowski, Edet je spet popustil in ga je že ujel Hirschi, ki vodilnim sledi s 40 sekundami zaostanka, 3:45 za njimi vozijo zasledovalna skupina s Carusom, glavnina z Rogličem in Pogačarjem je 7:50 za čelom dirke, skupina z zeleno majico pa že 18:40.

Pogačar danes lahko tudi izgubi pikčasto majico, če Carapaz in Hirschi ostaneta v begu:

66 km do cilja: vodilno skupino je spet ujel Edet, s Carapazom, Bilbaom in Kwiatkowskim se že vzpenjajo na Col de Aravis (I. kat., 1.487 m.n.v., 6,7 km vzpona s povprečnim naklonom 7 %). Hirschi jim sledi s 46 sekundami zaostanka, 2:30 za vodilnimi je skupina s Carusom, glavnina pa zaostaja že 6:47.

Tadej Pogačar, prvi Slovenec, ki je oblekel slavno pikčasto majico na Zouru, je pred etapo namignil, da utegne danes spet napasti vodilnega Rogliča. "Če želim na sobotnem kronometru priti do rumene majice, moram danes zagotovo pridobiti še nekaj sekund v skupnem seštevku," je povedal prirediteljem Toura.

💥 🇨🇭 @MarcHirschi crashes in the descent! Fortunately, he is back on his bike.



Rezultati drugega gorskega cilja v etapi:

1. Marc Hirschi, 5 točk

2. Richard Carapaz, 3

3. Pello Bilbao, 2

4. Michal Kwoatkowski, 1

85 km do cilja: na čelu dirke vztrajajo Carapaz, Bilbao, Kwiatkowski in Hirschi, Edet je na vzponu na Saisies odpadel in se pridružil zasledovalni skupini, v kateri so še Caruso, Verona, Geschke, Herrada, Sanchez, Peters in De Gendt. Glavnina, na čelu katere tempo diktirajo kolesarji Rogličeve Jumbo-Visme, zaostaja 5:22 za vodilnimi.

100 km do cilja: Côte de la route des Villes je prvi prečkal Hirschi in v pobral še dve točki, Carapaz je vzel eno. Kolesarji se zdaj že vzpenjajo na Col de Saisies (II. kat., 1.650 m.n.v., 14,6 km vzpona, 6,4% povprečni naklon). Vodilna skupina ima 4:45 prednosti pred glavnino, "grupetto", skupina šprinterjev z zelenim Bennettom se muči in za čelom dirke zaostaja že devet minut in pol.

109 km do cilja: v ospredju zdaj vozi peterica, Carapaz, Bilbao, Kwiatkowski, Edet in Hirschi, kakšnih 20 sekund za njimi še preostanek ubežnikov, skupina, ki se iz kilometra v kilometer krči in trenutno obsega 12 kolesarjev, glavnina za vodilnimi zaostaja 3:30. Kolesarji se vzpenjajo na Côte de la route des Villes (III. kat.).

125 km do cilja: kolesarji so prečkali prvi vrh dneva, Švicar Hirschi je vzel 10 točk, Cormet de Roseland je glavnina s favoriti prečkala 2 minuti in 40 sekund za vodilno skupino.

Rezultati gorskega cilja na Cormet de Roselend:

1. Marc Hirschi, 10 točk

2. Richard Carapaz, 8

3. Thomas De Gendt, 6

4. Michael Kwiatkowski, 4

5. Nicolas Edet, 2

6. Simon Geschke, 1

Hirschi ima zdaj 41 točk v boju za pikčasto majco in je skočil na četrto mesto. Pogačarjevo vodstvo (66 točk) za zdaj ni v nevarnosti, Rogliču ostaja drugi s 63 točkami, Lopez pa tretji z 51.

133 km do cilja: v vodilni skupini so zdaj Damiano Caruso (Bahrain-McLaren), Richard Carapaz, Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Nans Peters (Ag2r La Mondiale), Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), Dario Cataldo, Nelson Oliveira, Carlos Verona (Movistar Team), Simon Geschke (CCC Team), Nicolas Edet, Jesús Herrada (Cofidis), Luis León Sánchez (Astana Pro Team), Thomas de Gendt (Lotto-Soudal), Marc Hirschi in Nicholas Roche (Team Sunweb). Skupina favoritov z Rogličem in Pogačarjem je 1:45 za njimi.

135 km do cilja: iz vodilne skupine je že odpadlo nekaj upehanih kolesarjev, v ospredju kolesarijo Jonathan Castroviejo, Bob Jungels in Rudy Molard, še vedno minuto in pol pred favoriti, obveščeni pa smo, da je z letošnjim Tourom končal nemški šprinter Andre Greipel (Israel Start-Up Nation), ki je sestopil s kolesa. Nemec je v karieri zbral 11 etapnih zmag na Touru.

"Levjesrčni se je boril s posledicami padca, v zadnjih dneh pa sta stvari poslabšala še prehlad in gripa. 17 etap se je vzorno boril, vztrajal, da štarta tudi danes, a ni zmogel več," so sporočili iz Greiplove ekipe.

140 km do cilja: tudi Warren Barguil, Mikaël Chérel, Jan Hirt in Damiano Caruso so se odločili za napad na vzponu na Cormet de Roseland. Na prvem klancu dneva se je karavana raztrgala na več skupinic. Roglič in Pogačar vozita v skupini favoritov, minuto in pol za vodilnimi v etapi.

143 km do cilja: iz glavnine so skočili še Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Julian Alaphilippe, Remi Cavagna (Deceuninck-QuickStep), Romain Sicard (Total Direct Energie), Quentin Pacher in Pierre Rolland (B&B Hotels – Vital Concept) že prehiteli Bennetta ter Sagana, ki sta po letečem cilju popustila in odpadla iz ubežne skupine

Tadej Pogačar danes kolesari v pikčasti majici najboljšega hribolazca na dirki, čeprav vodi tudi v seštevku za belo majico najboljšega mladega kolesarja na Touru. V seštevku najboljših hribolazcev ima Pogačar 66 točk, tri več od Rogliča in 15 več od Miguela Angela Lopeza.

150 km do cilja: ubežna skupina ima minuto in 40 sekund prednosti pred glavnino. Vsak čas se bo začel prvi vzpon dneva, 18,6-kilometrski klanec prve kategorije na Cormet de Roselend (1.968 m.n.v., 6,1 % povprečni naklon).

155 km do cilja: kolesarji so opravili z edinim letečim ciljem v etapi, dobil ga je nosilec zelene majice, Irec Sam Bennett (Deceuninck QuickStep). S tem je bržčas že odločen boj za zeleno, v tem seštevku ima zdaj Bennet 298 točk, Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) 246 in Matteo Trentin (CCC Team) 235. Le do Pariza morajo prikolesariti vsi našteti.

Izidi letečega cilja v Aimeju:

1. Bennett, 20 točk

2. Trentin, 17

3. Sagan, 15

4. Van Baarle, 13

5. Jungels, 11

6. De Gendt, 10

7. Kwiatkowski, 9

8. De Buyst, 8

9. Geschke, 7

10. Neilands, 6

11. Cataldo, 5

12. Oliveira, 4

13. Van Garderen, 3

14. Bilbao, 2

15. Bettiol, 1

160 km do cilja: ubežniki so: Jonathan Castroviejo, Richard Carapaz, Michal Kwiatkowski, Dylan Van Baarle (Ineos Grenadiers), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Nans Peters (Ag2r La Mondiale), Sam Bennett, Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Rudy Molard, Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), Alberto Bettiol, Tejay Van Garderen (EF Education First), Dayer Quintana (Arkéa-Samsic), Dario Cataldo, Nelson Oliveira, José Joaquín Rojas, Carlos Verona (Movistar Team), Simon Geschke, Matteo Trentin (CCC Team), Nicolas Edet, Jesús Herrada (Cofidis), Luis León Sánchez (Astana Pro Team), Jasper de Buyst, Thomas de Gendt (Lotto-Soudal), Krists Neilands (Israel Start-Up Nation), Michael Gogl, Michael Valgren (NTT Pro Cycling), Nikias Arndt, Marc Hirschi, Soren Kragh Andersen in Nicholas Roche (Team Sunweb).

Ekvadorec Carapaz, zmagovalec lanskega Gira, je med temi najvišje uvrščen v skupnem seštevku, z 19 minutami in 55 sekundami zaostanka za Rogličem zaseda 13. mesto.

165 km do cilja: glavnini je ušla večja skupina kolesarjev, 32 si jih je priborilo dobrih 40 sekund prednosti.

174 km do cilja: kot je bilo pričakovati, so se takoj po štartu etape začeli napadi.

175 km do cilja: ob 12.30 so kolesarji prevozili "kilometer nič" in po nekajkilometrski nevtrealni vožnji tudi zares začeli z 18. etapo.

Pred kolesarji je še ena zahtevna alpska etapa Toura, spopasti se bodo morali s 4.251 višinskimi metri, danes pa je bržčas še zadnja priložnost za napade, ki bi premešali vrstni red na vrhu v skupnem seštevku. Bo kdo ogrozil slovensko vodstvo? So Kolumbijcu Miguelu Angelu Lopezu (Astana) po včerajšnji zmagi na kraljevski etapi zrasli apetiti?

Rumeni Primož Roglič (Jumbo-Visma) je bil v zadnjih dneh nadvse vesel podpore navijačev ob cesti. "Zadnjih nekaj dni je bilo norih. Ob trasi vidim veliko slovenskih zastav, kar ti vsekakor da dodaten zagon, še posebej v zadnjem tednu. Upam, da bodo navijači ponosni na nas," je povedal po včerajšnji etapi, ob tem pa velja poudariti, da previdnost pri navijanju ni odveč, izkazalo se je že, da so lahko slovenski navijači ob cesti veliko bolj neprevidni in nerodni kot slovenski kolesarji na cesti.