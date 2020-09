Slovenci so lačni športa: letali za Pariz se polnita

Veliki športni dogodki in uspehi rojakov so Slovence že mnogokrat premamili v nakup turističnih aranžmajev ob ogledih tekem in dirk. Nič drugače ni z dirko po Franciji, potem ko sta slovenska kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar spisala že tri četrtine velike kolesarske pravljice. V Parizu turistične agencije pričakujejo več sto Slovencev.

V skupnem seštevku najboljša kolesarja sta v domovini zagnala veliko evforijo, posledično pa se utegne zgoditi, da bo oba kolesarja na promenadi na Elizejskih poljanah v Parizu spremljalo več sto rojakov, ko se bosta bržčas povzpela na oder za zmagovalce.

Nekatere turistične agencije že pridno polnijo čarterska letala za Pariz. "Turistične agencije smo ves čas tudi športno usmerjene in ljudi vozimo na ta večja tekmovanja. Imamo številne pogodbe s panožnimi zvezami, med drugim tudi s Kolesarsko zvezo Slovenije (KZS). In Tour je trenutno ob vseh uspehih slovenskih kolesarjev največji dogodek v svetu športa," je v pogovoru za STA razložil Jure Uranjek iz Kompasa.

Največji naval bo v četrtek

O natančnih številkah prijav ni mogel govoriti, je pa dodal: "Letalo se dobro polni. Verjemite. Zanimanja pa je ogromno po celotni Sloveniji, ne le v Zagorju in Komendi, od koder prihajata Roglič in Pogačar." Letali Kompasa in Palme imata po njihovih podatkih zmogljivost 189 sedežev, kar za zdaj pomeni 378 sedežev za slovenske navijače.

"Največji naval pričakujemo v četrtek, saj je danes na sporedu kraljevska etapa in se bo že marsikaj vedelo," je dodal Uranjek.

Cena paketa pri obeh turističnih agencijah, Kompas in Palma, ki vključuje jutranji let v Pariz ter večernega nazaj v domovino, znaša nekaj manj kot 300 evrov. Skoraj enkrat manj kot zadnji navijaški obisk Pariza ob finalu EP v odbojki leta 2019.

Prizori z lanskega evropskega prvenstva v Parizu. Foto: Sara Pakiž/Planet TV

Francija še ni na rdečem seznamu, a ...

Bolj kot znesek, ki je manjši tudi zaradi večje razpoložljivosti letal, preglavice predstavlja pandemija novega koronavirusa. V Sloveniji število primerov narašča podobno kot v Franciji, saj so v drugem valu številke dnevno okuženih višje kot v marcu in aprilu.

Zato potovanje v Pariz na ogled zaključka dirke po Franciji ni samoumeven.

"Skrbi nas le novi koronavirus. In kaj bo o tem porekel NIJZ. Trenutno Francija še ni na rdečem seznamu, lahko pa se zgodi, da bo Francija dala Slovenijo na rdeči seznam. V obeh primerih bomo potnikom seveda vrnili denar," so še dodali na Kompasu.

Če bo nedeljska etapa odpadla, bodo vrnili denar

Tudi oni so dobili informacije iz kolesarskih krogov, da bi utegnili organizatorji dirko odpovedati po sobotnem kronometru, kar bi prav tako pomenilo, da potovanje slovenskih navijačev v Pariz odpade.

Nekaj odprtih vprašanj torej ostaja, vseeno pa je KZS na začetku tedna vzpostavila stik s turističnimi agencijami z željo po organizaciji prevoza do Pariza. "Tisti s kolesarsko kartico zveze imajo malce cenejši paket, za 10 evrov. Ni veliko, ampak nekaj je. Vsako sodelovanje zveze pride še kako prav," je še dodal Uranjek.

Foto: Jaka Lopatič

Toura ni bilo v načrtu

Dirka po Franciji ni bila med načrtovanimi projekti. Že zaradi tega, ker je tekmovalni vidik nepredvidljiv in ker v Franciji dnevno zabeležijo tudi do 10.000 novih okužb na dan.

A Slovenci so po besedah Uranjeka lačni športa. Veliki dogodki pa jih še toliko bolj pritegnejo. "Tri mesece so bili zaprti in niso mogli nič gledati, zato je zanimanje veliko. Sami smo načrtovali vsaj še kakšen odhod v ZDA, da bi pospremili slovensko košarkarsko evforijo ob nastopu Luke Dončića v končnici in pa sedaj Gorana Dragića v finalu vzhodne konference lige NBA. Žal se ni izšlo," je dejal vodja športnega oddelka Kompasa.

Foto: Reuters

Ogromna podpora slovenski peterici

Primerjave med športnimi dogodki so vedno nehvaležne, a po mnenju sogovornika bi v normalnih razmerah v Pariz odpotovalo še precej več ljudi.

"Največji dogodek je bil vsekakor EP v košarki, kamor je odletelo 12 čarterskih letal. Vse skupaj pa se je zgodilo v 48 urah. Če ne bi bilo te koronske krize, bi lahko bil odhod na dirko po Franciji primerljiv. Slovenci bi si lahko ogledali tudi več etap, ne le zaključka v Parizu. Toda zdaj je že toliko omejitev za navijače, kje lahko stojijo in kam lahko gredo, da bi mogoče kdo tudi zaradi tega obupal," je zaključil Uranjek.

Pred tem je dodal, da bo ob ne ravno "rdeči epidemiološki sliki" veliko Slovencev na pot krenilo tudi z avtomobili in avtodomi, ki se že zdaj pojavljajo ob francoskih cestah.

Nekaj je jasno, najboljša slovenska kolesarja in drugi trije, ki sodelujejo na dirki, Matej Mohorič, Jan Polanc in Luka Mezgec, bodo imeli ne glede na vse ogromno podporo ob tokrat za deželico na sončni strani Alp zgodovinskih francoskih cestah.