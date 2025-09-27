Roglič brez dlake na jeziku: Zdi se mi, da sem izgubil kompas in nadzor nad tem, kam in kako gre ekipa

Primož Roglič, ki je v petek zjutraj neposredno z višinskih priprav v Sierra Nevadi pripotoval v Afriko, kjer bo jutri nastopil na cestni dirki svetovnega prvenstva, se je v pogovoru za Nedelo razgovoril o številnih temah, tudi o stanju v ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe in prihodu Remca Evenepoela.

Primož Roglič je v pogovoru za Nedelo uvodoma razkril, da se je po odstopu z Gira, kjer se je poškodoval, izkazalo, da je staknil bakterijsko okužbo, zaradi katere je moral jemati antibiotike. "Zato so bile moje priprave za Tour okrnjene. Med dirko sicer nisem imel posebnih zdravstvenih težav, nisem se pa niti najbolje počutil," je povedal Roglič.

"Težko razumem, zakaj se je to zgodilo"

Pogovor je nanesel tudi na poteze vodstva v ekipi UAE Emirates, kjer so kmalu po koncu letošnje Dirke po Franciji odslovili, oz. kot so zapisali v uradnem sporočilu za javnost, sporazumno prekinili, pogodbo s športnima direktorjema Rolfom Aldagom in Enricom Gasparottijem.

Rogliča je presenetilo, da so v ekipi odslovili športnega direktorja Rolfa Aldaga. Foto: Guliverimage

"Ta poteza me je presenetila in tudi težko razumem, zakaj se je to zgodilo. Žal mi je tako za Rolfa kot za Gaspa, ki so ju odslovili po Touru, vendar to ni v moji pristojnosti. Ne vem niti, kaj je bil vzrok za to, vedo pa najbrž vodilni možje naše ekipe," je dejal Roglič in dodal: "Preveč stvari se dogaja tako hitro, da jih težko razumem. Ne nazadnje pa sem le kolesar in to bi rad tudi bil. Zaradi mene naj delajo, kar želijo, meni pa naj povedo, kaj naj počnem. Bom pa samo dirkal, kar je zame na koncu koncev najlažje in najlepše."

"Prihod Remca? Po eni plati je to zame dobro."

Povedal je še, da je za prestop Remca Evenepoela izvedel malo pred uradno objavo novice o transferju. "Med Tourom sem Remca vprašal, ali bo moj sotekmovalec, in je odgovoril, da je vsaj 90 odstotkov gotovo, da pride k nam. Za ekipo je to brez dvoma dobro. Močnejše tekmovalce imaš, boljše rezultate lahko dosegaš. Tudi zame je po eni plati to dobro. Prihaja nekdo, ki bo lahko nekoliko odnašal rezultatski in medijski pritisk. Morda bom imel pri delu nekaj več miru in bom lahko lovil še tiste cilje, ki so mi preostali."

Najprej si želi pogovora z Evenepoelom

Kar zadeva prihodnost, Roglič pravi, da v ekipi še niso razpravljali o tem, kaj bo prihodnjo sezono. "Z Remcem se tudi še nisva pogovarjala, gotovo pa se želim naprej usesti z njim in se pogovoriti. Zdi se mi zelo pomembno, da imava odkrit in korekten odnos od začetka sodelovanja. Kot kaže, v našo ekipo prihaja mala Belgija, glede na to, kdo je že pri nas in kdo še bo zraven. Po pravici povedano ne poznam nikogar od teh ljudi. Remca poznam po imenu, drugače pa še nisva imela veliko stikov. Bomo videli, kako bo. Ne skrbi me, ne obremenjujem se in ne vem, zakaj bi se, še preden vem, kako bo v prihodnje v naši ekipi. Ko bom videl, kako je po novem, se bom tudi lažje odločil, kako naprej."

Foto: Guliverimage

Pogodba še za sezono 2026

Roglič je še povedal, da nima določenega datuma ali starosti za konec kariere. "Dokler me bo veselilo, dokler bom imel motivacijo in bom videl smisel v tem, bom vztrajal na kolesu. Ko mi ne bo več do tega, se bom brez dvoma ustavil. O menjavi ekipe pa tudi nisem veliko razmišljal. Eno leto imam še pogodbo z Red Bullom Boro Hansgrohe. Pustimo času čas, preizkusimo, kako bo šlo v prihodnji sezoni in se bomo nato odločili o prihodnosti."

Želi se vrniti na Vuelto in poskusiti v Švici

Napovedal je še, da bo prihodnje leto v svoj koledar znova skušal uvrstiti Dirko po Španiji, želi pa si nastopiti tudi na Dirki po Švici, ki je edina enotedenska dirka, kjer je še nima zmage.

