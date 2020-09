Roglič po brutalni etapi stopil na žogo, Pogačar spisal zgodovino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki ima po novem še pikčasto majico, sta tudi v brutalni 17. etapi Dirke po Franciji dokazala, da sta trenutno najboljša kolesarja na svetu, pa čeprav se je dnevnega uspeha veselil Kolumbijec Miguel Angel Lopez. Prestala sta izjemno težak zaključni vzpon na Col de la Loze, na katerem je nekdanji skakalec v primerjavi z mlajšim kolegom pridobil nekaj sekund dodatne prednosti. "Prednosti ni nikoli dovolj," pa je Primož odgovoril na vprašanje, ali je 57 sekund že zadosten naskok pred najbližjim zasledovalcem.

17. etapa na Dirki po Franciji je upravičila svoj sloves kot najbolj zahtevna na letošnji izvedbi tritedenske dirke. Izjemno hitro je šlo že na prvi gorski cilj ekstra kategorije Col de la Madeleine (17,1 kilometra in 8,4-odstotni naklon), na katerega so oster tempo narekovali kolesarji Bahrain McLarna, ki so delali za svojega Mikela Lando.

Člani arabskega moštva, vključno z našim Matejem Mohoričem, so bili nekaj časa v ospredju tudi ob začetku zaključnega vzpona Col de la Loze (21,5 kilometra in 7,8-odstotni naklon), na katerem se je naredila dokončna selekcija. Tempo je bil vse hitrejši, kolesarji pa so odpadali kot po tekočem traku.

Ko je tri kilometre pred zaključkom brutalnega vzpona na francosko smučišče skupina ujela zadnjega ubežnika Richarda Carapaza (Ineos Grenadiers), je skočil moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi Sepp Kuss. Takoj za njim je šel Kolumbijec Miguel Angel Lopez (Astana), ki je bil razpoložen že nekoliko nižje na vzponu.

Čustveni Lopez kot superman do cilja

Tadej Pogačar ni mogel slediti niti Rogliču in je počasi izgubljal metre. Na koncu se je velike zmage veselil Kolumbijec, ki je prišel do največjega uspeha v karieri.

Miguel Angel Lopez se je na zaključnem vzponu počutil domače. Zmago je posvetil družini. Foto: Reuters

"Pred zaključnim vzponom sem se zelo dobro počutil in bil samozavesten, saj sem vedel, da bomo šli prek 2000, kjer se dobro počutim. O takšnem dosežku in tretjem mestu sem lahko le sanjal. Hvala družini, ki je veliko žrtvovala za to zmago. Posvečam jo njej. Hvala tudi ekipi, ki mi je v veliko pomoč," je bil po zmagi čustven Lopez.

Pogačar do majice, ki še ni bila v slovenski lasti

Pogačar je danes spisal novo poglavje v zgodovini slovenskega kolesarstva. Beli majici je dodal še pikčasto za najboljšega na gorskih ciljih, ki je še ni nosil noben slovenski kolesar. In vanjo bo oblečen na četrtkovi etapi. Na Col de la Loze je prikolesaril kot tretji za Lopezom in Primožem Rogličem. Za zmagovalcem dneva je zaostal 30, za Rogličem 15 sekund. Kljub vsemu v skupnem seštevku še vedno drži izvrstno drugo mesto. Pred Kolumbijcem ima zdaj 29 sekund prednosti, za Rogličem zaostaja 57 sekund.

Tadej Pogačar je kot prvi Slovenec oblekel belo majico, zdaj še pikčasto za najboljšega na gorskih ciljih. Foto: Reuters

"Vesel sem zaradi moje predstave. Težak dan je bil. Na Col de la Loze je dirka eksplodirala. Zaključek je bil težak. Vesel sem, da sem bil tretji in nisem izgubil preveč časa. Prav tako, da sem oblekel pikčasto majico, a je moj cilj skupna razvrstitev. Dokler je še možnost za rumeno majico, se bom boril," je v mednarodnem prenosu povedal Pogačar in glede boja za rumeno majico dodal: "Še vedno je dosegljiva. Jutri je nov težak dan. Videli bomo, ali lahko kaj naredimo. Kljub vsemu smo lahko veseli, kako smo do zdaj kolesarili. Do konca se bomo borili."

Zato pa še naprej v rumeni opravi ostaja Roglič. Jutri bo deseti zaporedni dan v najbolj želeni majici na dirki vseh dirk, ki jo je oblekel v družbi francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Tokrat je imel Lopez močnejše noge in mu na zadnjem vzponu, na katerem je bilo veliko slovenskih navijačev, uspel pobegniti za 15 sekund.

Roglič vesel, a opozarja

V skupnem seštevku ima nekdanji smučarski skakalec pred najbližjim zasledovalcem torej skoraj minuto prednosti, Lopez po novem zaostaja 1:26. V četrtek je sicer še na sporedu nepredvidljiva etapa, ki se ne bo končala v klanec, ampak bo že pred tem veliko težkih preizkušenj na gorskih ciljih (eden bo ekstra kategorije, dva bosta prve, na trasi pa bosta še gorska cilja II. in III. kategorije).

Rogliča od velikega zmagoslavja ločita še dve težki etapi, v nedeljo pa je nato tradicionalno na sporedu parada šampionov. Foto: Reuters

Jasno kot beli dan pa je, da je Roglič občutno hitrejši od Kolumbijca v kronometru, ki bo v soboto podal dokončni odgovor o osrednjem junaku Toura. Le še dva dneva tako ločita člana Jumbo-Visme od velikega zmagoslavja na največji kolesarski dirki na svetu.

"Noro težko je bilo. Na koncu je bilo brutalno. Vesel si, ko prideš na cilj. Za nas je dober dan. Vesel sem. Nisem zmagal, bil sem drugi, a sem pridobil nekaj časa v skupnem seštevku," so bile Rogličeve besede, ki je o tem, ali je skoraj minuta naskoka dovolj za veliko zmagoslavje, po nogometno stopil na žogo: " Prednosti ni nikoli dovolj."