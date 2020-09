Ne zamudite kolesarske oddaje Treniraj kot Tadej Pogačar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od danes do petka ob 18.30 ujamete ponovitev posebne oddaje Treniraj kot Tadej Pogačar, v kateri smo spremljali kolesarskega asa na njegovih treningih, predstavili pa smo tudi različne kolesarske trase po Sloveniji in ponudili vrsto uporabnih nasvetov za profesionalno in rekreativno kolesarjenje.