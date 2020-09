Danec še enkrat ukanil najboljše šprinterje, Luka Mezgec spet drugi

Mezgec je tako kot v 14. etapi spet šprintala za drugo mesto, medtem ko so šprinterji zmago prepustili zvitemu Dancu Andersenu, ki jih je presenetil z napadom kakšnih 15 kilometrov pred ciljem. Mezgec je bil na koncu močnejši od Belgijca Jasperja Stuyvna (Trek Segafredo), tretjega v etapi.

Na vrhu skupnega seštevka ni prišlo do sprememb, Roglič je ohranil 57 sekund prednosti pred Pogačarjem in 1:27 pred Miguelom Angelom Lopezom.

Potek 19. etape (Bourg en Bresse–Champagnole, 166,5 km):

Cilj: Soren Kragh Andersen (Team Sunweb) je zmagovalec 19. etape! Luka Mezgec se je moral še drugič na tem Touru zadovoljiti z drugim mestom.

🏆 🇩🇰 Søren Kragh Andersen does it again!



5 km do cilja: Soren Kragh Andersen (Team Sunweb) drvi proti drugi etapni zmagi na letošnjem Touru.

10 km do cilja: Andersen kolesari 40 sekund pred skupino šprinterjev z Mezgecem, Saganom in Bennettom, 2:40 za vodilnim so Boasson Hagen, Coquard in Hofstetter, glavnina pa zaostaja 3:52.

12 km do cilja: Danec si je prikolesaril že več kot pol minute prednosti, Mezgec in šprinterji ne odgovarjajo.

💪🇩🇰 Søren Kragh Andersen goes alone! He managed to open a 35'' gap.



15 km do cilja: Soren Kragh Andersen je silovito napadel in se odlepil vodilni skupini z Mezgecem, Saganom, Bennettom in drugimi.

20 km do cilja: spredaj so Luke Rowe (Ineos), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Oliver Naesen (Ag2r La Mondiale), Sam Bennett, Dries Devenyns (Deceuninck-Quick Step), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Greg van Avermaet, Matteo Trentin (CCC Team), Jack Bauer in Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), Nikias Arndt in Soren Kragh Andersen (Team Sunweb). Pred glavnino imajo 2:30 prednosti, z 1.30 zaostanka pa jim sledijo še Edvald Boasson Hagen (NTT), Bryan Coquard (B&B) in Hugo Hofstetter (Israel).

1⃣2⃣ riders in the lead now including 🇸🇰 @petosagan, 🇮🇹 @MATTEOTRENTIN and 🇮🇪 @Sammmy_Be! 💚 They will fight for the win!



25 km do cilja: iz glavnine je uspelo pobegniti dvanajsterici kolesarjev, med njimi Petru Saganu ter Samu Bennettu, priključil se jim je tudi Luka Mezgec. Glavnina je močno upočasnila, ubežniki so hitro pridobili minuto prednosti.

35 km do cilja: glavnina je ujela ubežno skupino, bega je konec.

37 km: Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Greg Van Avermaet (CCC Team), Pierre-Luc Perichon (Cofidis), Omar Fraile (Astana Pro Team), Nils Politt (Israel Start-Up Nation), Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie), Soren Kragh Andersen in Casper Pedersen (Team Sunweb) so ujeli Cosnefroya, Rowa, Rollanda in Cavagnaja, a je glavnina tesno za njimi, le kakšnih 20 sekund prednosti ima vodilna skupina.

40 km do cilja: etapa se je razvnela, v vodstvu ostaja četverica, a se vrstijo protinapadi iz glavnine, v tej je prišlo tudi do padca, na tleh so se znašli Rigoberto Uran, Pavel Sivakov in Romain Sicard. Odnesli so jo brez poškodb, vsi nadaljujejo z dirko.

45 km do cilja: Rolland, Cosnefroy in Rowe so ujeli Cavagnaja, v lov za njimi so se iz glavnine podali še nekateri šprinterji, s Petrom Saganom in Samom Bennettom na čelu, ki so se pred tem udarili za točke na letečem cilju, a jih je glavnina kmalu spet ujela.

Rezultati letečega cilja v Mournansu:

1. Rémi Cavagna, 20 točk

2. Cosnefroy, 17

3. Rowe, 15

4. Rolland, 13

5. Bennett, 11

6. Sagan, 10

7. Morkov, 9

8. Trentin, 8

9. Asgreen, 7

10. Devenyns, 6

11. Van Aert, 5

12. Kuss, 4

13. Oss, 3

14. Bilbao, 2

15. Pedersen, 1

50 km do cilja: iz glavnine so skočili Benoît Cosnefroy, Pierre Rolland in Luke Rowe, se vodilnemu Francozu približali na pol minute zaostanka, glavnina pa je še dobre pol minute za njimi. Bliža se leteči cilj v Mournansu.

💪 🇫🇷 @BenoitCosnefroy and 🇫🇷 @PierroooRolland on the attack! They are later joined by 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @LukeRowe1990.



70 km do cilja: prednost edinega ubežnika vztrajno kopni, zdaj znaša le še minuto in 15 sekund. Na čelu glavnine tempo diktirajo kolesarji Sunweba, takoj za njimi umirjeno vozijo Roglič in njegovi kolegi iz Jumbo-Visme. V taboru Bore-Hansgrohe so pred etapo napovedali, da bodo danes storili "vse za etapno zmago Petra Sagana". Prav Bora je sicer najbolj najbolj aktivna na čelu glavnine, le tu in tam si njeni kolesarji malo oddahnejo.

83 km do cilja: Cavagna je prečkal Cote de Chateau-Chalon (IV. kategorije), edini kategorizirani klanec današnje etape, pobral edino gorsko točko, glavnina je zmanjšala zaostanek na 1:54.



100 km do cilja: Emanuel Buchmann (BORA) narekuje tempo glavnine, v kateri so varno skriti vsi nosilci majic. Za bežečim Francozom zaostajajo za 2.35 minute.



Iz ekipe Bora so sporočili, da njihov kolesar Pöstlberger dobro okreva po alergijski reakciji na pik čebele.

🇫🇷 #TDF2020@Poesti_92 was taken to hospital after he was stung from a bee and had an anaphylactic reaction. but he is already feeling better again. Our team doc had him just on the phone and we can confirm nobody has to worry anymore. but thank you for all our support! — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) September 18, 2020

125 km do cilja: glavnina je ujela zasledovalno skupino, Cavagna vztraja pri pobegu. Pred glavnino ima slabe tri minute prednosti.



130 km do cilja: Cavagna drvi s povprečno hitrostjo 56 km/h, pred zasledovalci ima že dobri dve minuti prednosti. Francoz si želi etapne zmage, hkrati pa že razmišlja o nastopu na kronometru na bližajočem se SP v italijanski Imoli (25. 9.). Specialista za vožnjo na čas Stefan Küng in Jonathan Castroviejo sta se odločila za drugačno taktiko: s Toura sta se že poslovila in si bosta pred SP privoščila nekaj prostih dni.

🚅 🇫🇷 Rémi Cavagna, nicknamed "the high-speed train from Clermont-Ferrand", is gone! Destination Champagnole!



🚅 Le TGV de Clermont-Ferrand 🇫🇷 @remicav est parti ! Destination Champagnole ! #TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/dt5Y7pw4uD — Tour de France™ (@LeTour) September 18, 2020

146 km do cilja: zasledovalna skupina, v kateri je peterica (Dylan van Baarle (Ineos), Guillaume Martin (Cofidis), Cyril Barthe (B&B), Geoffrey Soupe (Total) in Max Walscheid (NTT), lovi Cavagno. Zaostajajo za 45 sekund. Po posvetu z ekipo se Martin odloči, da bo počakal glavnino, saj bi njegova prisotnost zaradi visoke uvrstitve v skupni razvrstitvi (12. mesto) lahko ogrozila pobeg. Glavnina, v kateri ritem narekujejo kolesarji Bore, ki želijo Petru Saganu pomagati do etapne zmage, zaostaja 26 sekund.





160 km do cilja: karavana je ostala še brez enega kolesarja. Lukas Pöstlberger iz ekipe Bora-hansgrohe je odstopil zaradi pika čebele v predel ust. 28-letni Avstrijec je po piku doživel anafilaktični šok in je bil nemudoma prepeljan v bolnišnico.



162 km do cilja: Rémi Cavagna, lokomotiva iz ekipe Quick Step, se je odločil za samostojen pobeg. Pred glavnino si je s pomočjo vetra ustvaril 20 sekund prednosti.

🚅 🇫🇷 Rémi Cavagna, nicknamed "the high-speed train from Clermont-Ferrand", is gone! Destination Champagnole!



164 km do cilja: edini kolesar, ki prihaja iz kraja, ki danes gosti štart etape, Pierre-Luc Perichon (Cofidis), je dobil zeleno luč svoje ekipe, da se skuša pridružiti ubežni skupini.



165 km do cilja: karavana se je v slabih treh tednih že pošteno zdesetkala. Danes je na dirki še 147 kolesarjev (od skupno 167, kolikor jih je začelo v Nici), predčasno sta dirko končala še Michael Gogl (NTT) in Jonathan Castroviejo (Ineos).



Roglič in Pogačar, kot smo ju vajeni. Zasavec v rumenem, Gorenjec v belem. Foto: Reuters

Štart dirke: karavana letošnje Dirke po Franciji se je ob 13.45 podala na 166,5-kilometrsko pot do Champagnola. Edini kategoriziran klanec jih čaka na 82. kilometru, ko bodo dosegli vrh Cote de Chateau Chalona (IV. kategorija, 466 m. n. v., 4,3 kilometra vzpona s povprečnim naklonom 4,7 odstotka), ki ne bo izziv niti za šprinterje. Za te bo bolj zanimiv leteči cilj v Mournansu na 117. kilometru etape.