Ozadje enega najbolj čustvenih trenutkov na letošnjem Touru #video

Prihod v cilj 18. etape Dirke po Franciji je bil zagotovo eden od najbolj čustvenih na letošnjem Touru. Prekaljeni maček Michał Kwiatkowski in lanski zmagovalec Gira Richard Carapaz sta objeta in nasmejana skupaj pripeljala do ciljne črte, tam pa je Ekvadorec dal prednost Poljaku, ki je v svojo statistiko končno lahko dodal tudi etapno zmago na Touru.

Vse do zadnjega ni bilo jasno, kako se bo razpletla četrtkova etapa z makadamskim vložkom. Ko sta kolesarja iste ekipe Kwiatkowski in Carapaz (Ineos Grenadiers) skupaj premagovala zadnje metre in vmes sproščeno kramljala in se smehljala, smo nestrpno čakali na trenutek, ko se bosta v šprintu udarila za zmago, a ga nismo dočakali.

Carapaz je zmago prepustil Kwiatkowskemu. "Rekel sem mu, da bi on moral dobiti etapo, meni je pripadla že pikčasta majica," je Carapaz, prvi Južnoameričan, ki je dobil Giro, razlagal v cilju.

Njun prihod v cilj je skoraj zmotil razgreti navijač. Foto: Reuters

Kljub temu, da ima 30-letni Michal Kwiatkowski v svoji zbirki kopico zmag, od zmage na etapni dirki Tirreno-Adriatico (2018), Dirke po Poljski (2018), dveh zmag na klasiki Strade Bianche in naslova svetovnega prvaka v cestni vožnji leta 2014, pa mu do etapne zmage na Touru vse do včeraj še ni uspelo priti.

Richard Carapaz o tem, kako sta se odločila, komu bo pripadla etapna zmaga:

Kot pomočnik je na Touru vedno garal in grizel za druge, tokrat pa se mu je po predčasnem odhodu kapetana Ineosa Grenadiers Egana Bernala z dirke končno ponudila priložnost, da tudi sam stopi pred žaromete najprestižnejše dirke v kolesarskem koledarju.

Kako veliko mu takšna zmaga pomeni, se je pokazalo že v prvem intervjuju po etapi, kjer je razkril, da je zadnji kilometer, ko se je predal pričakovanju velikega trenutka, občutil kurjo polt in da je ta ob vseh zmagah najbolj posebna.

"I can't describe how grateful I am to the whole team and to Richard."@Kwiato - A man with many honours in cycling ticks another one off with a Tour de France stage win ✅#TdF2020 pic.twitter.com/Y4kMXDJ1e3 — ITV Cycling (@itvcycling) September 17, 2020

V znak zahvale bo Carapazu pomagal braniti pikčasto majico

Zanjo se je zahvalil Carapazu, posvetil pa jo je priljubljenemu, žal že pokojnemu Nicu Portalu, nekdanjemu kolesarju, pozneje športnemu direktorju Ineosa, ki je zaradi srčnega infarkta lani nepričakovano umrl, star komaj 41 let, v ekipi Ineosa pa je pustil ogromen pečat.

Kwiato, vajen vloge pomočnika na Touru – v Ineosu je v letih 2017–2019 do zmag na tej dirki pomagal že Chrisu Froomu, Geraintu Thomasu in lani Bernalu, bo zdaj vso svojo energijo in znanje usmeril v branjenje pikčaste majice, ki jo je včeraj oblekel Carapaz.

Leta 2018 je na Touru do zmage pomagal Geraintu Thomasu. Foto: Reuters

27-letni novinec v najbogatejši ekipi v kolesarski karavani, ki bi oktobra moral kot kapetan ekipe braniti naslov na Giru, namesto tega pa je bil v zadnjem hipu vpoklican kot pomočnik Bernalu na Touru, zadnje tri etape navdušuje z agresivno in dinamično vožnjo in je redno med ubežniki. Ekvadorec je majico za najboljšega v gorskih ciljih včeraj prevzel Pogačarju. Med njima sta pičli dve točki razlike.

Naporen post-francoski program

Po Touru, ki se bo v nedeljo končal na Elizejskih poljanah v Parizu, bo Kwiato svojo pozornost hitro usmeril proti Imoli, kjer bo 25. septembra na svetovnem prvenstvu nastopil na kronometru, dva dni pozneje pa v cestni preizkušnji. "Vse bo odvisno od tega, kakšne bodo takrat noge," pri napovedih ostaja previden svetovni prvak iz leta 2014.

Tudi po prvenstvu ga čaka naporen program: najprej nastop na Valonski puščici (30. 9.), potem na dirki Liège-Bastogne-Liège (4. 10.), Amstel Gold Race (10. 10.), Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres (18. 10.) in še Pariz-Roubax (25. 10.).

Poljak bo najverjetneje tudi po letu 2020, ko se mu izteče do zdaj veljavna pogodba, ostal pri Ineosu. "Za zdaj še nismo sprejeli končne odločitve, smo pa optimistični o prihodnosti in zadovoljni z mojim razvojem. Vedno dobivam priložnosti na prestižnih klasikah, in v klubu bi rad ostal, oni pa bi me radi zadržali," je bil odkrit Kwiatkowski.

