Športni direktor Jumbo-Visme izključen s Toura, Pogačarju 186 evrov kazni

Disciplinski sodniki so imeli v današnji 18. etapi ogromno dela pri kaznovanju kolesarjev in športnih direktorjev, poroča STA.

Najvišjo kazen je prejel športni direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman. Kaznovan je bil z izključitvijo s Toura in 2000 švicarskimi franki kazni (1860 evrov), ker je po sredini 17. etapi napadel, grozil in žalil uradno osebo Ucija. Kot poroča cyclingnews.com, naj bi Nizozemec ustrahoval in žalil zaposlenega na UCI pri pregledovanju kolesa po sredini 17. etapi, ki se je zaključila na prelazu Col de la Loze.

Drago odmetavanje smeti

Obenem je bil danes kaznovan tudi Tadej Pogačar, ki je bil eden od šestih kolesarjev (Mikel Landa, Wout Van Aert, Alberto Bettiol, Hugh Carthy, Matteo Trentin), ki so prejeli 186 evrov kazni zaradi odvrženih smeti zunaj za to določenega območja.

Še dodatno je bil kaznovan Wout Van Aert (Jumbo-Visma), ki je prejel še 186 evrov kazni, 20 sekund pribitka v skupnem seštevku ter štiri odvzete točke v boju za zeleno in pikčasto majico, potem ko se je v današnji etapi v nasprotju s pravili odrinil od avtomobila.

Danes so kazen 465 evrov prejeli tudi trije kolesarji (Dario Cataldo, Simon Gescke, Christopher Juul-Jensen), ki so na cesto odvrgli smeti, kljub temu da je bilo z njimi vozilo moštva.

Dodatno kazen v višini 186 evrov pa je prejel še Carthy, ki je med etapo uriniral zunaj za to določenega območja.

Valentin Madouas, Jan Hirt in Pierre Rolland so prejeli kazen 186 evrov zaradi predolgega držanja bidonov iz avta svojih moštev. Ista kazen je zaradi tega doletela tudi njihove športne direktorje, še piše STA.

