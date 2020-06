Na 15,7 kilometra dolgi trasi z vzponom do priljubljenega biatlonskega središča so morali kolesarji premagati 721 metrov višinske razlike, v prvem delu pa so se spopadli s 7,9 kilometra dolgim vzponom s povprečnim naklonom 6,9 odstotka.

Mnogi so zaradi klanca v prvem in položnega dela trase v drugem delu zamenjali kolesa s tistimi za kronometer v želji, da bi pridobili kar največ časa. Roglič je traso odpeljal na enem kolesu, medtem ko sta Pogačar in Jan Polanc pred zadnjimi šestimi kilometri zamenjala kolo. Najboljši so v Zgornjih Gorjah začeli preizkušnjo v močnem nalivu.

Menjava kolesa pa je očitno pomagala Pogačarju do ubranitve naslova v vožnji na čas, potem ko je slavil že lani v okviru maratona Franja. Roglič je tako neuspešno zasledoval dvojno krono obeh naslovov na članskih preizkušnjah v istem letu, kar je v zgodovini državnih prvenstev uspelo le enemu kolesarju. Saša Sviben je dvojno krono osvojil leta 1997.

Pogačar je tako znova dokazal, da je vse bolj dorasel tekmec lani najboljšemu kolesarju tudi v kronometru. Pogačar in Roglič sta se doslej trikrat pomerila v vožnji na čas na isti dirki, prvič pa je bil boljši mlajši kolesar.

DP, kronometer, 15,7 kilometra:



14.27: državni prvak v vožnji na čas je Tadej Pogačar, ki je v cilj prišel s časom 31:10,48. Na drugem mestu je končal favorit Primož Roglič (31:19,01), na tretjem pa Pogačarjev klubski kolega Jan Polanc (32:57,23). Tik pod zmagovalnim odrom je končal veteran Jani Brajkovič (33:03,77), peti je bil Marko Pavlič (34:02,07).



14.22: na cilju čakajo še deseterico kolesarjev, ki so štartali kot zadnji. Najhitrejši čas je še vedno v lasti Brajkoviča (33:03,77).



14.17: Novi vodilni je Jani Brajkovič (Adria Mobil), ki je Italijana prehitel za skoraj minuto. Ciljno črto je prečkal s časom 33:03,77. Povprečna hitrost Brajkoviča je 28,49 km/h.



14.15: Še vedno najboljši čas drži Alessandro De Marchi, najboljši Slovenec pa trenutno Nik Čemažar (KK Kranj) s časom 35:07,35.



14.09: Trenutno je v absolutni konkurenci v vodstvu Italijan Alessandro De Marchi, ki je v cilj prišel s časom 34:21,64, med Slovenci v cilju je trenutno najhitrejši Aljaž Omrzel (Adria Mobil) 36:24,96



14.02: Natanko teden dni po cestni dirki državnega prvenstva, na kateri je bil Roglič močnejši od mladega konkurenta Pogačarja, je čas za revanšo. Na vrsti je 15,7-kilometrski gorski kronometer od Gorij (635 m n. v.) do Rudnega polja (1.356 m n. v.). Kolesarke in kolesarji premagujejo kar 721 višinskih metrov. Štartali so že vsi prijavljeni kolesarji. V začetnih kilometrih jih spremlja dež.





14.00: Državna prvakinja v ženski konkurenci, v kateri ni bilo bo branilke naslova Eugenije Bujak in Urše Pintar (Ale BTC Ljubljana), ki je pretekli teden slavila državni naslov na cestni dirki, je slavila Urška Žigart (Ale BTC Ljubljana). Partnerica Tadeja Pogačarja je ciljno črto prečkala s časom 40:44,32 in za dobre tri minute prehitela najbližjo zasledovalko Blažo Pintarič (43:54,35). Tretja je bila Urška Bravec (Ale BTC Ljubljana), 45:48,08. Urška Žigart je v odsotnosti Eugienije Bujak in Urše Pintar slavila v ženski članski konkurenci. Foto: Sportida



13.58: Naslov državnega prvaka v vožnji na čas brani Pogačar, ki je bil v kronometru najboljši lani, ko je bilo državno prvenstvo organizirano v sklopu Maratona Franja na ravninski trasi med Ljubljano in Domžalami. Takrat je z rekordom 44-kilometrske proge (49:34 minute) ugnal Mateja Mohoriča in branilca naslova iz leta 2018 Jana Tratnika. Slednji dirka tudi danes, medtem ko Mohoriča ni več v Sloveniji, saj se z nekaterimi kolegi iz moštva Bahrain McLaren že mudi na pripravah.



Svojo priložnost bodo zagotovo iskali še Jani Brajkovič (Adria Mobil), prvak v letih 2009 in 2011, pa Domen Novak in Grega Bole (oba Bahrain McLaren), Jan Polanc (UAE Emirates) … Zasedba je zaradi koronakrize in odsotnosti močnejših kolesarskih dirk po svetu naravnost osupljiva. Člani in kolesarji do 23. leta se bodo na progo podali osem minut po 13. uri, še prej se bodo za naslove spopadla dekleta.







