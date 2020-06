Epski spopad: Roglič v zadnjih metrih opravil s Pogačarjem! #video

Potek državnega prvenstva:

Konec! Primož Roglič je novi državni prvak. V zadnjih metrih je brez težav opravil s Tadejem Pogačarjem! Tretje mesto je zasedel Matej Mohorič.

17.25: Obeta se spektakel. Za zmago in naslov državnega prvaka bosta obračunala prva favorita Primož Roglič in Tadej Pogačar. Do cilja je še dva kilometra!

17.20: V ospredju je le še Primož Roglič, ki je ujel in prehitel tudi srčnega Jana Tratnika.

17:15: Pričakovano. Iz glavnine so se odlepili najboljši: Primož Roglič, Tadej Pogačar, Matej Mohorič in Domen Novak. Jan Tratnik je še vedno v vodstvo, ima 20 sekund prednosti pred favoriti.

17:09: Kolesarji so že na začetku vzpona začeli odpadati drug za drugim. V ospredju se kmalu pričakuje samo še najboljše. Kdo bo najmočnejši in prvi prikolesaril na Ambrož pod Krvavcem?

17.05: Tratnik in Čemažar sta že začela plezati proti Ambrožu, tudi glavnina ni več daleč.

17.00: Kolesarji zaključujejo zadnji, sedmi krog in se približujejo sklepnemu vzponu. Prednost vodilnih dveh kolčsarjev je le še 40 sekund.

16.55: Glavnina je vse bližje ubežnikoma, ki imata le še dobro minuto prednosti (1:10). Pričakuje se, da bosta vodilna ujeta še pred začetkom zaključnega vzpona, kjer se bodo najboljši udarili za naslov državnega prvaka.

16.45: Jan Tratnik (Bahrain-McLaren) in Nik Čemažar (KK Kranj) ostajata sama v ospredju, popustil je tudi Matic Grošelj in čaka na glavnino. Vodilni dvojec imata minuto in pol prednosti pred zasledovalci.

16.40: Prednost ubežne trojice pred glavnino znaša 1:30.

16.30: Vodilni trije imajo na videz še vedno lepo prednost dveh minut, a zdi se, da ima glavnina vse pod nadzorom. Počasi se vsi približujejo zaključku, ki bo prava poslastica. Tekmovalce namreč čaka zaključni osemkilometrski vzpon na Ambrož pod Krvavcem na nadmorski višini 1097 metrov.

16.10: V ospredju so le še trije: Jan Tratnik (Bahrain-McLaren), Matic Grošelj (Ljubljana Busto Santic), Nik Čemažar (KK Kranj), medtem ko je kolesar Adrie Mobil Žiga Horvat popustil. Vodilna trojka ima pred zasledovalci le še dobro minuto in pol prednosti.

16.05: Prednost vodilnih še vedno pada. Po dolgem časa je ta padla pod dve minuti (1:55).

15.55: Ob 16. uri se bodo na progo podale tudi članice. Poleg cestnih tekmovalk se na pot poadale tudi tri gorske kolesarke, večkratna svetovna, evropska ter državna prvakinja Tanja Žakelj, aktualna svetovna podprvakinja v maratonu Blaža Pintarič, ter 20-letna Vita Movrin, ki je bila v mlajši kategoriji tudi članica ekipe BTC City Ljubljana, a se je kasneje izbrala gorsko kolesarjenje. Med cestnimi kolesarkami tekmujejo štiri članice Alé BTC Ljubljana Eugenia Bujak, Urša Pintar, Urška Žigart in Urška Bravec, Špela Kern (Lviv Cycling Team) ter mlajši članici BTC City Ljubljana Lara Maretič in Lucija Arh.

15.50: Vodilni štirje vztrajajo v ospredju. Prednost je nekoliko padla, a je še vedno velika. Imajo dve minuti in 30 sekund prednosti.

15.25: Za kolesarji je tudi tretji krog, ki so ga vodilni štirje (Tratnik, Čemažar, Grošelj, Horvat) prevozili v uri in 19 minutah. Pred zasledovalci imajo tri minute in pol prednosti.

15.15: Deset minut kasneje se je situacija na trasi spremenila. Glavnina je stopila s plina in dovolila vodilnim, da jim pobegnejo. Prednost vodilne četverice je zdaj 3 minute in 35 sekund.

15.05: Ubežniki so imeli pred glavnino že več kot dve minuti prednosti, ta pa se zdaj hitro manjša. V glavnini oster ritem narekuje ekipa Bahrain-McLaren.

15.00: Za nami sta prva dva od sedmih krogov trasa po Cerkljah na Gorenjskem. V ospredju je četverica (Jan Tratnik, Matic Grošelj, Žiga Horvat, Nik Čemažar), ki ima pred glavnino slabe dve minute prednosti (1:43). V konkurenci je 56 kolesarjev, štirje niso štartali.