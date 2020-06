Luka Mezgec sam premagal Bahrain McLaren in ubranil naslov: Super se je izteklo!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslovna cona Komenda je v petek gostila 2. pokal Tadeja Pogačarja, naslov prvaka pa je ubranil Luka Mezgec, ki se je povsem sam spoprijel z močno zasedbo Bahrain McLarna, ki je danes delala za Avstrijca Marca Hallerja. Na kolesarskem spektaklu je manjkal prvi zvezdnik slovenskega kolesarstva Primož Roglič, a je bila dirka kljub temu imenitna. V ženski konkurenci so svojo premoč pokazale profesionalke iz kluba Ale BTC Ljubljana.

Kolesarsko društvo Rog je v sodelovanju s Tadejem Pogačarjem izpeljalo prvo kolesarsko dirko v letošnji sezoni, na 40-kilometrskem kriteriju po industrijski coni v Komendi pa je zmagal Luka Mezgec (Mitcheltos-Scott), ki se je sam zoperstavil močni zasedbi Bahrain McLarna, katere prvi mož je bil danes Avstrijec Marco Haller. Temu je moči zmanjkalo v zadnjem krogu in Mezgec je zmagal s točko prednosti (27:26). Na tretjem mestu je končal Matej Mohorič (Bahrain McLaren) z 18 zbranimi točkami.

Mezgec je tako ubranil lansko zmago, ko je bil na kriteriju boljši od Tadeja Pogačarja in Jana Polanca.

Kriterij Tadeja Pogačarja v sliki (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 23 2 / 23 3 / 23 4 / 23 5 / 23 6 / 23 7 / 23 8 / 23 9 / 23 10 / 23 11 / 23 12 / 23 13 / 23 14 / 23 15 / 23 16 / 23 17 / 23 18 / 23 19 / 23 20 / 23 21 / 23 22 / 23 23 / 23

"Na koncu se je izteklo super. Taktično dobro izpeljana dirka."

"Po tako dolgem premoru nismo več navajeni dirkati. Vedel sem, da bo šok za telo, ko tako dolgo nisi imel takšnih šprintov. Na kriteriju moraš tempo držati in potem še šprintati. Zahtevno je, zlasti po tako dolgem premoru," je po drugi zaporedni zmagi na kriteriju Tedeja Pogačarja povedal Mezgec.

Danes je napeto bitko bil z Avstrijcem Hallerjem, ki je imel za seboj močno zasedbo Bahrain McLarna s številnimi slovenskimi asi. Ni bilo lahko, priznava Mezgec: "Danes ni bilo enostavno. Že udeležba je bila močna. Prišli so dobri kolesarji WorldTour ekip. Ekipa Bahraina je vodila dirko. Prva dva šprinta sem dobil, potem komaj držal skupino. Nato sem malce počival, spet poskusil, počival, poizkusil. Na koncu se je izteklo super. Taktično dobro izpeljana dirka."

Mohorič: Marco se je uštel, ker je hotel vsak šprint špritnati

Ekipi Bahrain McLarna sta tokrat pripadli tolažilni nagradi. "Malce se je Marco uštel, ker je hotel vsak šprint špritnati. Na koncu mu je nekoliko zmanjkalo, da bi v zadnjem šprintu prišel do točke. Sam sem vzel to dirko z namenom, da pljuča zadihajo pred nedeljskim državnim prvenstvom," pa je v cilju povedal Mohorič.

Kriterijske dirke so potekale v krogu, dolgem 1.100 metrov, v poslovni coni Komenda. Mmoška elite dirka je bila dolga slabih 40 kilometrov (36 krogov), zmagovalec pa je na vmesnih šprintih (vsak tretji krog) zbral največ točk (točkovanje 5-3-2-1).

ALE BTC Ljubljana brez prave konkurence

Dogajati se je začelo že ob 16.30 z uvodom, ko so najprej nastopili amaterski tekmovalci, za njimi pa mlajši mladinci, starejši mladinci, mlajše in starejše mladinke, z 21 krogi pa so opravile tudi ženske elite. Stopničke zasedle kolesarke ekipe ALE BTC Ljubljana, zmagala je Nizozemka Maaike Boogaard, drugo mesto je zasedla Urška Bravec, tretje pa Ana Ahačič, ki je zmagala v kategoriji starejših mladink.