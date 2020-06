Zbadanje slovenskih zvezdnikov se je že začelo

Prva prava dirka po epidemiji koronavirusa bo za najboljše slovenske kolesarje predstavljalo nedeljsko državno prvenstvo. Vsi zvezdniki, vključno s Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem, bodo prisotni. Slednja sta osrednja favorita, a se zavedata, da bo do Ambroža pod Krvavcem, kjer bo cilj, peklensko.

Da imamo v Sloveniji vrhunske kolesarje, ni treba na široko razpredati. In, kako so pripravljeni po daljšem tekmovalnem premoru, ki ga je povzročila epidemija koronavirusa, zanima tudi ljubitelje kolesarstva izven naših meja. Kar nekaj novinarjev in fotografov je želelo priti v nedeljo v Slovenijo in si ogledati državno prvenstvo ter o njem poročati.

Jasno je, da lanskoletna številka 1 lestvice Mednarodne kolesarske zveze (UCI) Primož Roglič prave pomoči ne bo imel. Na cesti bo sam, zelo okrnjena pa bo pomoč tudi v strokovnem štabu Jumbo Visma: "Načeloma bi prišli in bi imel nekoliko več pomoči, a državljani Nizozemske in Belgije v Sloveniji niso dobrodošli in morajo v karanteno. Nihče ne more priti. Tako bo prišel le športni direktor Grischa Niermann, ki se bo pripeljal iz Nemčije."

Roglič bo sam

Tudi na cesti bo lanskoletni zmagovalec Vuelte sam, saj ima njegov nekdanji klub Adria Mobil z Janijem Brajkovičem svoje načrte, in na pomoč Dolenjcev težko računa. "To bo zame prva dirka v letošnji sezoni. Posebna stvar, neobičajna. Dobrodošlo je. Lepo, da imamo kot ena izmed prvih držav dirko in bom začel s tekmovalno sezono. Bo specifično, ker bom dirkal sam in ne bom imel pomoči moštvenih kolegov. Opravljati bom moral naloge, kot jih sicer oni. Tam bom moral biti, kjer se bo dirka odločala. Ni kaj skrivati. Na koncu moraš biti najhitrejši v hrib. Bomo videli, kako bo dirka potekala, koliko moči bom imel za zadnji klanec, ki je zelo težek."

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kolesarje čaka 146 kilometrov dolga trasa, ki se bo začela v Cerkljah na Gorenjskem. Sprva jih čaka sedem krogov, nato pa se bodo za konec podali na Ambrož pod Krvavcem, kjer bo cilj. Ta ne bo povsem na vrhu asfaltiranega dela vzpona na Krvavec. "Zame osebno bo glede na formo že ta prvi del klanca težak. Vseeno so postavili cilj kar daleč," se je zasmejal Roglič, ki bo prihodnji teden tako kot Tadej Pogačar nastopil tudi na državnem prvenstvu v kronometru.

Trasa državnega prvenstvua

Močna bo ekipa Bahrain McLarna

Najštevilnejša ekipa iz "tujine" bo Bahrain McLaren, za katero kolesari veliko slovenskih tekmovalcev. Na državnem prvenstvu bodo tako nastopili Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Pibernik, Grega Bole ter branilec naslova prvaka Domen Novak.

Bahrain McLaren bo imel kar pet slovenskih kolesarjev na državnem prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar

"Trasa mi ne odgovarja najbolj. Dirka je malce kratka. Zaključni vzpon je kar težek. Primož in Tadej bosta glavna favorita. Vem, kako je biti državni prvak (to je bil leta 2018, op. a.), in vsak si želi te majice. Dali bomo vse od sebe. Imamo številčno premoč – na štartu nas bo pet iz Bahrain McLarna. Naredili bomo vse, da bomo v prvih 137 kilometrih nabrali prednost, da bomo prišli pred zadnjim vzponom pred favoritoma," je Mohorič vrgel rokavico osrednjima kandidatoma za naslov prvaka.

Ob Rogliču je namreč še nadarjeni Pogačar, ki ima za seboj odličen začetek. Danes bo z nekaterimi slovenskimi kolesarji in tudi znanimi tujci kolesaril na kriteriju Tadeja Pogačarja v Komendi, ki ga bomo neposredno od 18. ure naprej prenašali na Siolu.

Pogačar izpostavlja specifiko trase

"V podporo imam Jana (Jan Polanc, op. a.), ki je dobro pripravljen. Sva v navezi, se slišiva. Računala bova drug na drugega. Ne smeva dopustiti, da pridejo ubežniki pred zadnji klanec z večjo prednostjo. Dirka bo prestižna in zanimanje zanjo vlada po svetu. Nihče ne ve, kako je s formo. Na koncu bomo videli, kdo je bolje pripravljen. Vsekakor se nam obeta zanimiva dirka. Lahko se vse razplete že v prvih krogih, lahko na koncu. Ne moremo nič predvidevati."

Foto: Alen Milavec

Svojo priložnost bodo iskali tudi pri ljubljanskem klubu Gusto Santic. Rok Korošec je poudaril, kje bodo iskali svojo priložnost: "Kolesarji bomo naredili težko dirko. Poznam cesto. Spolzka je. Klanec proti Cerkljam je neugoden teren. Če bo veter in dež, bo še težje. Naš klub bo verjetno šel v pobege. Čim bolj dejavni bomo v prvi polovici dirke." Na provokacijo, ali je v klub za pomoč poklical njihov nekdanji moštveni kolega Pogačar, pa je v smehu dejal: "Ni bilo klica. Dovolj močan je na zaključnem vzponu, da lahko dobi majico."

Vse skupaj se bo začelo ob 14. uri, okoli 18. ure pa lahko pričakujemo junaka jubilejnega 30. državnega prvenstva.