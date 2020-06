Nadarjeni slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v seriji oddaj na Siol.net in Planetu odprl vrata svoje kolesarske dnevne sobe, v katero boste lahko pokukali in spoznali nekatere podrobnosti o njegovem treningu. Povrhu vsega vas že zdaj izziva, da se preizkusite in prekolesarite trase, ki so vam pisane na kožo: od družinskih do legendarnih vzponov. Vse to in še več v oddaji Treniraj kot Tadej Pogačar .

Kdo je Tadej Pogačar, ni treba na široko in dolgo razpravljati, saj kljub svoji mladosti že kroji razplete dirk v svetu najboljših kolesarjev. Pa vendarle je kakšna zanimivost iz začetkov njegove poti vselej zanimiva.

Treniraj kot Tadej Pogačar: v 1. oddaji tudi o posebni anekdoti

Mislil je, da zaostaja krog za prvimi, a se je motil

V svet profesionalnega kolesarstva ga je vpeljal zdajšnji selektor Andrej Hauptman, ki je imel ob prvem stiku napačno predstavo o Pogačarju. "Takrat sem na dirki v Pirničah prikolesaril do ene izmed svojih prvih zmag. Hempi je mislil, da en krog zaostajam, ker sem bil majhen 'mulc', ampak sem jih ujel za en krog," se je v pogovoru z Miho Koncilijo zasmejal Pogi.

Miha Koncilija (levo) je prvi trener Tadeja Pogačarja. Prav on ga je odkril in vpeljal v ta šport. Foto: Alen Milavec

Prav Koncilija je bil tisti, ki ga je odkril in začel z njim trenirati. Zdaj sta oba sprejela izziv in skupaj ustvarila deset oddaj, v katerih bodo koristni nasveti tako za popolne začetnike v svetu kolesarstva kakor tudi za tiste, ki že nekaj časa vestno vrtijo pedale.

"Kolesarjenje je resnično eden od najlepših športov na svetu, je pa tudi eden od najnapornejših. Tu smo zato, da vas pravilno pripravimo na napore in užitke kolesarstva. Pokazali vam bomo, kako pravilno vrteti pedale, zavijati, zavirati, menjati, pospeševati … Skupaj bomo preklinjali klance in se na koncu veselili napredka in rezultatov. V oddajah mi bo na cesti družbo delal tudi Tadej," pravi trener ljubljanskega Roga.

Pogačar vas izziva

V prvi oddaji sta se dotaknila grobega nakupa kolesa. Cenovni razpon je širok, zato bodite previdni, poudarjata. "Preden začnete kolesariti, si morate seveda izbrati in kupiti kolo. No, ja, lahko si ga tudi izposodite. Če se boste resno lotili kolesarjenja, je bolje, da imate kolo, ki ste ga navajeni. V prihodnjih oddajah vam bomo opremo koles še bolj natančno predstavili, a pri vsem je najboljši nasvet naslednji: če je le mogoče, pred nakupom kolo preizkusite. Preverite, kako se počutite na njem, katera velikost okvirja je najprimernejša za vas. In ne zapodite se k najdražjim kolesom. Izberite kolo, na katerem se najbolje počutite, in takšno, s katerim boste prekolesarili toliko kilometrov, kot ste si zamislili. Izberite pametno," poudarja Koncilija, ki v zgornjem videu to razloži še bolj podrobno.

Tadej Pogačar je prekolesaril nekaj znanih slovenskih vzponov in postavil čas, s katerim boste lahko lahko primerjali svoje dosežke. Foto: Alen Milavec

V sklopu desetih oddaj bodo predstavljene družinske trase, Tadejeve trase, za tiste nadobudne kolesarje pa bo prav poseben izziv. Član UAE Emirates je namreč prekolesaril štiri znane slovenske vzpone, ki vam jih bomo tedensko predstavljali. "Za malo motivacije vas izzivam, da pošljete svoj prevoženi čas z moje trase. Na koncu bom tri najboljše kolesarje tudi nagradil," je še dejal Pogačar, ki bo ta konec tedna prisoten na Kriteriju Tadeja Pogačarja, videli pa ga bomo tudi na nedeljskem državnem prvenstvu.

S projektom Treniraj kot Tadej Pogačar si na Siol.net želimo spodbuditi bralce k aktivnemu preživljanju prostega časa. Povabili vas bomo, da se tudi sami preizkusite na kateri izmed predstavljenih kolesarskih tras in se tako potegujete za privlačne nagrade.