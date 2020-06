Nagradne igre: Družinsko kolesarjenje in trase Tadeja Pogačarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Siol.net predstavljamo različne kolesarske trase Slovenije. Od družinskih tras, gorskih vzponov pa do tras, na katerih trenira Tadej Pogačar. Prekolesarite eno od tras in se potegujte za nagradni bon v vrednosti 300 evrov, ki ga podarja Intesport. Poleg vrednostnega bona bomo vsak teden podarili pet bidonov Siol.net in en bidon, ki ga bo podpisal Tadej Pogačar.

Trase Tadeja Pogačarja, družinske trase in legendarni vzponi

Sodelujete lahko tako, da nam prek spodnje aplikacije pošljete fotografijo kolesarskega izleta ali prekolesarjene Tadejeve trase. Če ste izbrali družinsko traso, naložite fotografijo sebe ali družine s prekolesarjene družinske poti, če pa ste se odločili za Tadejevo traso, boste svoje kolesarjenje lahko dokazovali tako, da z nami delite posnetek zaslona svoje aplikacije za sledenje poti ("track").