"Z malo sreče bi lahko bil spredaj, toda …" Mezgecu ostaja še Pariz.

Po treh napornih dneh v Alpah je 19. etapa ponudila priložnost šprinterjem, ki so močno trpeli na strupenih klancih preteklih dni, in kazalo je, da bo o zmagovalcu odločil klasični ciljni šprint, a je imel Danec Soren Kragh Andersen drugačne načrte. Kot v 14. etapi letošnjega Toura je tudi tokrat z napadom presenetil konkurenco in se 15 kilometrov pred ciljem odpeljal v solo beg ter prišel še do druge etapne zmage na tej francoski pentlji. Luka Mezgec je prav tako še drugič po 14. etapi šprintal za drugo mesto in ga uspešno tudi zasedel.

"Z malo sreče bi lahko bil spredaj, a ..."

"Nimamo kaj, spet sem bil drugi," je v cilju obžaloval slovenski junak dneva in nadaljeval: "Etapa je bila zelo intenzivna. Na koncu je bil boj. Z malo sreče bi lahko bil spredaj, a Andersen je spet v pravem trenutku skočil. Vsi smo se pogledali, ampak on nam je ušel. Je pa res, da moraš imeti v teh zadnjih 20 kilometrih tudi noge. Tri ekipe smo bile med ubežniki po dva, ampak ga nismo več ujeli."

Dirka po Franciji 2020 je slovenska, Mezgec z etapnimi uspehi – poleg dveh drugih mest ima na računu še šesto in sedmo iz pete ter enajste etape – le naglašuje dominacijo Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, ki dva dneva pred koncem največje dirke sezone zasedata prvo in drugo mesto v skupnem seštevku.

💪 The offensive riders didn't want to miss their last chance to take a win on the #TDF2020.



It was 🇩🇰 Søren Kragh Andersen the victor in Champagnole as 💚 Sam Bennett tightened his grip on the green jersey.



🔊 Tune in for the English summary of stage 19.

Miren dan za Rogliča in Pogačarja

Slovenska favorita sta dan preživela mirno. "Še en dan je za nami, bil je kar hiter, posebej od štarta in potem proti koncu, ko se je oblikoval beg, iz katerega je prišel tudi zmagovalec. Za nas je bil to še en dober dan," je o petku povedal rumeni Roglič, ki bo jutri na gorskem kronometru odbijal še zadnje napade na tem Touru. "Jutri pa 'ful gas' v kronometer," pravi 30-letni Zasavec, ki spada med najboljše kronometriste sveta in bi moral v soboto precej zanesljivo ubraniti vodstvo na Touru.

🏆 Jerseys and rankings after stage 19 🏆



🏆 Maillots distinctifs et classements après l'étape 19 🏆#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/WiI7MDa1N4 — Tour de France™ (@LeTour) September 18, 2020

V izjavi za RTV Slovenija je še napovedal, kako se bo lotil sobotne, zadnje odločilne etape Toura 2020: "Čim bolje se bo treba lotiti. Ta del je za nami, ostaja le še kronometer. Treba se bo čim bolje regenerirati, kolikor je pač možno, in se čim bolje pripraviti za jutrišnji boj. Moči je še dovolj, zdrav sem, bomo pa videli, kaj to pomeni za jutri."

Roglič bo v soboto branil 57 sekund prednosti pred Pogačarjem, ta pa 30 sekund naskoka pred Kolumbijcem Miguelom Angelom Lopezom. Enaindvajsetletnik s Klanca pri Komendi prav tako že razmišlja o sobotnem kronometru.

Kdo še lahko ogrozi zmago Primoža Rogliča? Foto: Reuters

Če bodo dobre noge, bo dober tudi rezultat

"Kronometer je res težak. Sam sem ga prevozil nekaj mesecev nazaj, tako da poznam progo. Upam, da bodo noge dobre. In če bodo, bo rezultat dober," je za RTV Slovenija dejal Pogačar. O tem, ali bo menjal kolo pred vzponom, se je znova malce pošalil. "Kot sem že povedal v nekaterih izjavah, se bo to videlo na televiziji."

Medtem ko sta Roglič in Pogačar med glavnimi favoriti za sobotno zmago, naš petkov junak Mezgec že pogleduje proti nedelji in prestižnemu zaključnemu šprintu Toura na Elizejskih poljanah v Parizu. "Res je to še ena lepa priložnost. V nedeljo bo pravi šprint glavnine. Favorita sta kot vedno Bennett in Caleb Ewan. Se pa da z nekaj sreče in pravo linijo v šprintu tudi zmagati," pravi najboljši slovenski šprinter na letošnji Dirki po Franciji.

