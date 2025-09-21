Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja, 21. 9. 2025, 4.06

4 ure, 34 minut

V pričakovanju dvoboja Tadej Pogačar – Remco Evenepoel

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Urška Žigart | Urška Žigart se bo na progo podala ob 11.47. | Foto Guliverimage

Urška Žigart se bo na progo podala ob 11.47.

Foto: Guliverimage

Danes se v Kigaliju v Ruandi začenja 98. svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Za uvod v enotedensko dogajanje sta na vrsti posamična kronometra članov in članic. Slovenske barve danes branita Urška Žigart in Tadej Pogačar. Slednjega na zahtevni 40-kilometrski trasi čaka spopad z branilcem naslova prvaka, Belgijcem Remcom Evenepoelom. Ženska dirka se bo začela ob 10.22, Žigart pa se bo na progo podala ob 11:47. Moški kronometer se bo začel ob 13.45, Pogačar pa bo šel na progo predzadnji ob 15:57.

Urška Žigart
Sportal "K sreči sem izkušnjo z anoreksijo doživela že prej, preden sem prišla v profesionalno kolesarstvo."

V Kigaliju v Ruandi se torej danes začenja svetovno prvenstvo v kolesarstvu, že prvi dan pa sta na sporedu zanimiva kronometra elitnih konkurenc. Ženske se bodo pomerile na 31,2 kilometra dolgi trasi, dirka pa se bo začela ob 10.22, ko bo štartala prva od 44 prijavljenih tekmovalk, domačinka Xaverine Nirere.

Slovenske barve zastopa Urška Žigart, ki bo štartala kot 35. ob 11:47. Zadnji bosta šli na progo glavni favoritinji za osvojitev mavrične majice, Američanka Chloe Dygert in nato še Nizozemka Demi Vollering. Dygert je svetovna šprvakinja v vožnji na čas postala leta 2023 na Škotskem, lani v Zürichu pa je bila tretja. Vollering je podprvakinja iz Švice, medtem ko branilke naslova, Avstralke Grace Brown, v Ruandi ni. Po lanski sezoni se je namreč upokojila.

Tadej Pogačar napada mavrično majico v vožnji na čas. | Foto: Guliverimage Tadej Pogačar napada mavrično majico v vožnji na čas. Foto: Guliverimage

Pogačar in Evenepoel zadnja v boj

Ob 13.45 pa se začenja moški kronometer, tudi tega bo odprl predstavnik gostiteljice prvenstva Ruande Shemu Nsengiyumva. Prijavljenih je 55 tekmovalce, med temi le en slovenski, Tadej Pogačar. Gorenjec bo šel na progo predzadnji ob 15:57, takoj za njim (16.00) pa bo štartal prvi favorit, branilec naslova iz Züricha in Glasgowa, pa aktualni olimpijski prvak v vožnji na čas, Belgijec Remco Evenepoel.

Glede na zahtevnost 40-kilometrske moške trase s 750 višinskimi metri ima Pogačar dobre možnosti, da osvoji tudi mavrično majico v vožnji na čas. Kolesarski svet pričakuje predvsem dvoboj Pogačarja in Evenepoela, a je še nekaj kolesarjev, ki se utegnejo vmešati v boj za zmago, čeprav v Ruandi letos ni številnih specialistov za kronometer, med njimi denimo italijanskega šampiona Filippa Ganne. Proga je za klasične kronometriste preprosto prezahtevna.

SP Ruanda 2025, trasa moškega kronometra | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

Poleg Pogačarja in Evenepoela bi se lahko na trasi s štirimi klanci (Cote de Nyanza – 2,4 km/6 %, Cote de Nyanza z druge smeri – 6,6 km/3,5 %, pa Cote de Peage – 1,9 km/6,6 % in Cote de Kimihurura – 1,3 km/ 5,9 %) izkazali še Avstralca Jay Vine in Like Plapp, Nizozemec Thymen Arensman, Mehičan Isaac del Toro, Italijan Mattia Cattaneo, Francoza Bruno Armirail in Paul Seixas

