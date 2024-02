Grd padec in odstop Pogačarjevega moštvenega kolega, Avstralca za zmago #video

Drugi je bil s petsekundnim zaostankom na koncu 176 km dolge etape še en Avstralec Jay Vine (UAE Team Emirates), ki je prevzel majico vodilnega na račun moštvenega kolega, Američana Brandona McNultyja. Ta je zaostal na zadnjih vzponih.

McNulty je zdaj tretji v skupni razvrstitvi, 13 sekund za Vinom, medtem ko je O'Connor na drugem mestu skupno z zaostankom 11 sekund.

Edini slovenski kolesar Mezgec bil tokrat 83. s 16:15 minute zaostanka za zmagovalcem, v skupnem seštevku pa je 35-letni Kranjčan zdaj nazadoval na 82. mesto (+17:22).

Wow, Adam Yates crashed really hard. 😰



And interesting that he was not even checked for concussion. 🤔 #UAETour pic.twitter.com/SRs37Axibv