Uspešni tedni slovenskih upov

Tri tekme najmočnejših pokalov v gorskem kolesarjenju in devet stopničk za mlade slovenske gorske kolesarje so februarski dosežki gorskih kolesarjev Maruše Tereze Šerkezi, Mete Tancik in Lenarta Dejaka v olimpijskem krosu.

Na dirki Pokal Massi, La Nucia je Meta Tancik (Misser Project) v kategoriji do 17 let brez težav osvojila prvo mesto. Prvo zasledovalko Laio Rodriguez Garcia (Addict Bike Racing Team) je prehitela za skoraj dve minuti in pol.

Maruša Tereza Šerkezi (Rajd Ljubljana) se je na svoji prvi dirki v kategoriji junior srečala z močno mednarodno konkurenco in slavila kar dobre štiri minute pred prvo zasledovalko, Mehičanko Cynthio Martin Gonzalez (Gobik Factory Team). Šerkezijeva je osvojila svoje prve točke Mednarodne kolesarske zveze UCI!

V kategoriji do 17 let je nastopil Lenart Dejak (MTB Trail center Kočevje) in v konkurenci 88 tekmovalcev osvojil prve stopničke v sezoni, bil je tretji. "Startal sem s 70. položaja, nato sem se hitro prebil med najboljših 30, potem me je čakal dolg spust, na katerem sem izgubil precej časa. Nato sem vsak krog pridobival mesta in v zadnjem iztisnil vse moči, ki sem jih še imel."

Lenart Dejak Foto: Matjaž Šerkezi Češnja na torti februarskih dirk je bil Internacionales Chelva Gsport Challenge, dirka razreda hors in mladinske serije UCI. Prvi dan dirkaškega konca tedna je bil rezerviran za dirke mlajših kategorij in veterane. Meta Tancik (Misser Project) in Lenart Dejak (MTB trail center Kočevje) sta nastopila v kategoriji do 17 let, Maruša Tereza Šerkezi (Rajd Ljubljana) pa v kategoriji mladink. Tancikova in Šerkezijeva sta v svojih kategorijah prepričljivo slavili, Maruša Tereza Šerkezi si je prislužila 90 točk UCI. Dejak je zaostal le za belgijskim tekmecem in si v številčni kategoriji prislužil drugo mesto.

"Ljudje okoli mene so mi vedno malo oteževali okoliščine, da razvijem notranji občutek za tehniko, in to se mi počasi obrestuje. Lahko povem, da zdaj še vedno vlagam v prihodnost – vozim samo sprednje vzmeteno kolo, kar je morda težja pot, ampak moj čas še prihaja," je po tekmi povedala Tancikova.

Šerkezijeva do tretje zmage Foto: Matjaž Šerkezi

Druga dirka enega najmočnejših pokalov XC v Evropi, Shimano Super Cup Massi v Banyolesu, je bila kategorije hors, kar pomeni, da je privabila še več vrhunskih gorskih kolesark in kolesarjev, predvsem tistih, ki si v elitnih kategorijah želijo vozovnico za olimpijske igre v Parizu.

V svoji prvi sezoni v kategoriji junior je Šerkezijeva dosegla že tretjo zmago in si tudi tokrat prislužila točke UCI. Tancikova je dvema španskima zmagama dodala še eno drugo mesto. Tokrat je morala priznati premoč Jeanne Duterne (Team VTT Fun Club). Za prvim mestom je zaostala le 21 sekund.

Lenart Dejak (MTB trail center Kočevje) je tretjemu in drugemu mestu na prvih dirkah tokrat dodal še eno tretje mesto, ki si ga je prislužil kljub padcu in nekaj odrgninam, v konkurenci več kot sto kolesarjev. Pred mladim Slovencem sta končala le Noa Filippi (Gordes Velo Evasion) in Borja Cervacho Sevilla (Irontech-Tecnic-Mendiz-AMbisist Club BTT Fornells).

"Še zadnja tekma v Španiji in počasi domov. Proga je delovala lahka. Tehnično nezahtevna, a bila je polna pasti in presenečenj, predvsem pa zelo hitra. Tudi konkurenca je bila od vseh treh tekem najtežja. Od starta do cilja se nisem smela prepustiti lagodnosti in sem morala veš čas nadzirati potek. Celo tako, da sem se dvakrat odpeljala mimo 'feed cone' brez prevzema. Vem, da je trener grdo gledal za mano. Na startu je bilo 38 tekmovalk kategorije junior. Ciljno črto sem prevozila 18 sekund pred Švicarko Laro Liehni in osvojila novih 90 točk UCI," je po tretji zmagi dejala Šerkezijeva.