Med praznovanjem okrogle obletnice na Kanarskih otokih zadela večmilijonski jackpot

Pred dnevi so na dogodku v Mittonu v Lancashiru razkrili par, ki je v žrebanju 30. januarja osvojil glavni dobitek v vrednosti več kot 71 milijonov evrov (več kot 61,7 milijonov funtov). Celotno nagrado v skupni vrednosti 143,6 milijonov evra (123 milijonov funtov) pa ni prejel le en zmagovalec, saj je bil drugi zmagovalni listek kupljen v Španiji.

54-letna zakonca Richard in Debbie Nuttall iz Colna v Lancashiru sta na dopustu na Kanarskih otokih izvedela, da sta zadela večmilijonski jackpot.

Meet Richard and Debbie Nuttall...



The happily-married Lancashire couple are the UK's newest lucky lottery winners, and the story behind their win is just as crazy as the amount of money too. 👀🤯



Read more here 👉 https://t.co/VfOA2zQr26 pic.twitter.com/yUNQSbK8gh — The Manc (@TheMancUK) February 22, 2024

Sprva mislila, da sta zadela le okoli tri evre

Sprva sta zakonca mislila, da sta zadela le okoli tri evre (2,60 funta), dokler nista na koncu dneva ugotovila, da sta zadela znesek, ki bi jima lahko korenito spremenil življenje, poroča britanski Mirror.

"Bil je drugi dan najinih počitnic in vstal sem zgodaj, da bi dokončal delo. Opazil sem e-poštno sporočilo Nacionalne loterije, v katerem je pisalo, da mi pošiljajo 'razburljive novice o listku'. Zato sem preveril svoj račun državne loterije in videl, da se je stanje povečalo in da sva zadela 2,6 funta. Pošteno. Zaprl sem prenosni računalnik, zajtrkoval, nato pa sva se odpravila in se cel dan vozila po otoku. Uživala sva v razgledu na morje, modrem nebu in jadranju na deski, preden sva se odpravila nazaj," je povedal Richard.

Ko sta dobila signal in potrditev, sta bila popolnoma osupla

Kasneje je popoldne prispelo novo sporočilo in Richardu se je zdelo čudno, da bi mu pošiljali dve sporočili z nacionalne loterije. Ko se je znova prijavil v svoj račun, je bila na njem zapisana neverjetna vsota denarja. "Bila sva popolnoma osupla in pisalo je, da sva osvojila več kot 61 milijonov funtov!" je še dodal novopečeni multimilijonar. Kot je dodal, z ženo nista mogla verjeti, da gre za resnično številko in poleg tega pomislila tudi na prevaro.

Za pomoč sta prosila tudi hčerke v Veliki Britaniji, nato pa stvari vzela v svoje roke. Vozila sta se po Kanarskih otokih in mrzlično iskala mobilni signal, da bi lahko potrdila, da imata enega od dveh zmagovalnih listkov. Da sta prav onadva ena izmed dobitnikov velike vsote, sta izvedela potem, ko sta našla signal in se z vozilom ustavila.

The champagne is in full flow for Richard and Debbie 🍾 pic.twitter.com/ybL676Sfrb — Rock FM News (@RockFMNews) February 21, 2024

Kako nameravata zakonca porabiti denar?

Ko jima je končno uspelo prejeti potrditev, da sta osvojila noro nagrado, sta v izposojenem avtomobilu na španskem otoku skakala od veselja. Le po nekaj dneh sta se odpravila nazaj domov in že načrtovala, kako bosta zapravila milijone. V načrtu imata novo družinsko hišo v domačem Lancashirju in počitniško hišo na Portugalskem – ter še več časa za Debbiejino vrtnarjenje in igranje golfa za Richarda, poroča Mirror.

Oba se že veselita upokojitve, Debbie je svojo že podala, Richard pa bo kot računovodja delal še do zaključka davčnega leta.

"To je prvi dobitek jackpota EuroMillions v Združenem kraljestvu leta 2024, ki sledi neverjetnemu letu 2023, v katerem je bilo osvojenih šest jackpotov EuroMillions Združenega kraljestva, vključno z zmago v višini 111,7 milijona funtov, ki jo je junija zadel anonimni imetnik," je še v začetku meseca dejal Andy Carter, višji svetovalec za zmagovalce pri Nacionalni loteriji in dodal, da bodo novega dobitnika vodili pri celotnem procesu in pomagali, da začne uživati ​​v zmagi, ki mu je resnično spremenila življenje.