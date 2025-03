"Nikamor se nisem mogel umakniti," je po današnjem padcu v glavnini, kilometer pred koncem enodnevne dirke Nokere Koerse, povedal Jasper Philipsen, ki je bil sprinterski adut moštva Alcenin-Deceuninck za zmago. "Močno sem razočaran, počutil sem se odlično in bil odločen, da bom napadel za zmago," je še dodal.

Jasper Philipsen crashed very hard just four days before Milano Sanremo at Nokere Koerse. He immediately went to ambulance. 😢 #DanilithNokereKoerse pic.twitter.com/aSskYXXkl4