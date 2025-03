Menja, ali naj Tadej Pogačar nastopi na francoski tlakovani klasiki Pariz-Roubaix (259.2km), ki ponuja številne pasti, so močno deljena. Ljubitelji kolesarstva si ga tam seveda želijo, saj s svojo nepopustljivo naravo vedno poskrbi za šov, manj pa so ideji naklonjeni v ekipi Emiratov, saj se zavedajo nevarnosti, ki na kolesarje prežijo na tako zahtevni trasi.

Zmagovalna trojka na lanski izvedbi dirke Pariz-Roubaix: Philipsen, zmagovalec Mathieu van der Pole in Mads Pedersen. Foto: Ana Kovač

Med drugimi je tudi nekdanji športni direktor Tadeja Pogačarja Allan Peiper, ki je v intervjuju za Sportal dejal, da sam ne bi tvegal nastopa na Dirki po Franciji samo zato, da bi vozil na dirki Paris-Roubaix (in se morebiti poškodoval, op. a.). "Tadej ima za to še dovolj časa, lahko bi poskusil čez dve ali tri leta. Zame je to, da s petimi zmagami na Touru postane nesmrten, cilj, ki bi mu moral slediti, čeprav v resnici mislim, da se Tadej s tem ne obremenjuje preveč," pravi Peiper, ki je Pogačarja vodil do prve zmage na francoskem Touru leta 2020.

Med tistimi, ki verjamejo, da bomo Pogija že aprila letos videli na startu znamenite klasike, pa je nekdanji kolesar Tom Danielson, ki je prepričan, da si Slovenec na Roubaixu želi zmagati v mavrični majici svetovnega prvaka in unovčiti intenzivne priprave, ki jih je letos vložil v pripravo na klasike.

I think Pogacar will race Paris Roubaix. My guess, and it is a guess, is that he wants to fully capitalize on the commitment he has put into training for the classics. While it looks like he just shows up and races well at these races, months and months of training specifically… — tom danielson (@tomdanielson) March 23, 2025

"Čeprav je videti, kot da se samo pojavi na startu in ​​dobro nastopa na teh dirkah, pa je dejstvo, da se je letos mesece in mesece zelo specifično pripravljal predvsem na klasike," je na omrežju X zapisal Danielson.

"Mislim, da o tveganju ne razmišlja"

"Nobenega zagotovila ni, da ga bo (dres svetovnega prvaka, op. a.) imel tudi prihodnjo sezono, zato je čas, da poskusi že zdaj. Kar pa zadeva tveganje, mislim, da o tem ne razmišlja. Vsaka dirka je nevarna, to smo videli lani na Dirki po Baskiji (kjer so se med drugim poškodovali Vingegaard, Roglič, Evenepoel, Vine, op. a.) in letos na dirki Pariz-Nici (znova Vingegaard, op. a.). Vsaka vožnja je nevarna, to smo videli pri Remcu (Evenepoelu, op. a.), ki se je poškodoval na treningu. Predvidevam, da je to tudi Tadejevo razmišljanje in da meni, da je vredno tvegati ob priložnosti za zmago na tej kultni dirki v mavričnem dresu."

Tlakovci v slovitem Arenberškem gozdu, ki slovi kot najtežji del klasike Pariz-Roubaix. Foto: Ana Kovač

Če ne prej, bo odločitev o nastopu oz. nenastopu Pogija na Severnem peklu znana do predstavitve ekipe Emiratov na petkovi dirki E3 Saxo Classic (in nedeljski Gent-Wevelgem), ki jo bo slovenski šampion, če se bo odločil za dvojček Flandrija in Pariz-Roubaix (6. in 13. april), najbrž izpustil.

Po poročanju dobro obveščenega kolesarskega portala Cyclingnews naj bi jim več virov potrdilo, da bomo Pogačarja 13. aprila zagotovo videli na startu dirk Pariz-Roubaix v kraju Compiègne v Franciji.

Video, ki je sprožil val ugibanj o nastopu Pogačarja na dirki Pariz-Roubaix:

