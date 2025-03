Vprašanje, ali bo prvi kolesar sveta Tadej Pogačar letos končno debitiral na dirki Pariz–Roubaix v kategoriji Elite (dvakrat je nastopil kot mladinec in dosegel 13. in 30. mesto), je bilo med ljubitelji kolesarstva najbolj vroča tema zadnjih mesecev. Ekipa UAE Emirates je danes končno razkrila, da bo Pogačar na slovitih kockah "severnega pekla" nastopil že letos. Kot poroča revija Rouleur, je bila odločitev o tem sprejeta že februarja.

Tadej Pogačar je od nekdaj ponavljal, da si želi nekoč nastopiti na sloviti francoski klasiki Pariz–Roubaix, a je bil glede letnice nastopa dokaj zadržan.

Ko je na začetku februarja na svojih družbenih omrežjih objavil video svoje vožnje po najzahtevnejšem delu omenjene dirke – po kockah Arenberškega gozda, ki na dirki nosijo najvišjo oceno zahtevnosti (pet zvezdic) –, je med ljubitelji kolesarstva sprožil številna vprašanja. Bo na dirki, ki se je je zaradi zahtevnosti in številnih pasti oprijel vzdevek Severni pekel, tekmoval že letos, je bil to del testiranja terena z moštvenim kolegom Timom Wellensom, ki se pripravlja na Flandrijo in Roubaix, ali pa za preprosto draženje s strani velikega kolesarskega šovmana, so se spraševali mnogi.

Tudi menedžer ekipe UAE Emirates Joxean Fernández "Matxín" ne ve, kako se bo razpletel krstni nastop Tadeja Pogačarja v Roubaixu. Foto: Ana Kovač

No, danes je postalo jasno, da bomo Pogačarja 13. aprila vendarle videli na startu dirke Pariz–Roubaix, kot poroča kolesarska revija Rouleur pa je jasno tudi, da je odločitev o tem padla že pred mesecem dni, na dirki po Združenih arabskih emiratih. Krst na Roubaixu je bil izrecna želja prvega kolesarja sveta, ki je znan po tem, da se stvari velikokrat loteva po svoje.

"Skupaj s Timom Wellensom sta opravila ogled trase za dirko po Flandriji (6. april), nato pa sta se odločila, da prevozita še del trase za Roubaix. Tadej je takrat na pol v šali in na pol zares dejal, da mu je trasa všeč, in dogovorili smo se, da se bomo o tem pogovorili v Združenih arabskih emiratih," je menedžer ekipe UAE Emirates Joxean Fernández "Matxín" ozadje dogovarjanja obnovil v intervjuju za Rouleur.

ANKETA Kaj menite o odločitvi Tadeja Pogačarja, da letos prvič v konkurenci Elite, nastopi na dirki Pariz-Roubaix? Pogumna poteza! Komaj čakam! + 0,00 % 0 glasov

Odsvetujem! Tveganje je preveliko. + 0,00 % 0 glasov Oddanih 0 glasov

Na zajtrku z računalnikom

Pogovor se je tam res zgodil. Prvi dan v ZAE sva skupaj sedela pri zajtrku z računalnikom in Tadej je ponovil: Všeč mi je Roubaix, kaj misliš, če poskusim že letos?, je pripovedoval Matxin. "Rekel sem mu: No, zdi se mi dobro, saj smo lani oktobra sklenili, da to sezono lahko poskusiš na Roubaixu. Pogovarjala sva se tudi o tem, katero dirko bi v tem primeru izpustil, morda Gent–Wevelgem (na sporedu 30. 3.) ali E3 Saxo Classic (28. 3.), in rekel je, da bi raje izpustil obe in namesto tega v tem obdobju treniral za dirko po Flandriji, Roubaix in Amstel (20. 4.). Sestanek je trajal dve minuti. Pogledali smo program in rekel sem: V redu, popolno. Tako preprosto je bilo," je dal vedeti Matxin.

Po poročanju revije Rouleur je Pogačar odločitev o tem zaupal le peščici najtesnejših prijateljev, v ekipi pa so sklenili, da težko pričakovano novico javnosti obelodanijo šele po dirki Milano–Sanremo.

Preveliko tveganje?

Kljub temu da ljubitelji kolesarstva na Roubaixu težko pričakujejo nastop Pogačarja v mavrični majici svetovnega prvaka, pa marsikdo meni, da je tveganja nastopa, manj kot tri mesece pred vrhuncem sezone – Dirko po Franciji, preveliko in da bi bilo bolje, če bi Pogačar francosko klasiko izpustil. A menedžer ekipe UAE ima na faktor tveganja drugačen pogled.

Pogačar je grdo padel na dirki Strade BIanche, a jo je k sreči odnesel brez poškodb. Foto: Reuters

"Ali te je strah, če se na dirki Strade Bianche voziš na čelu dirke s še dvema kolesarjema? Ne, pa je (Tadej, op. a.) vseeno padel. Ali pa, ali te skrbi, da bi na dirki Liege Bastogne Liege nekdo pred teboj padel? V teoriji ne, pa se je vseeno zgodilo (leta 2023, ko si je pri padcu zlomil zapestje, op. a.). Ali te je strah, če se pred teboj vozi deset kolesarjev? Ne, pa vseeno se je Jonasu (Vingegaardu, lani na Dirki po Baskiji, op. a.) zgodilo prav to. V kolesarstvu vsaka dirka prinaša tveganje. Tadeja sem pred dnevi vprašal, ali se bomo držali programa, ki smo ga zastavili v Združenih arabskih emiratih, in se je strinjal."

Pogačar, ki bo zaradi priprav na dvojček Flandrijo–Roubaix izpustil petkovo in nedeljsko preizkušnjo na tlakovcih (E3 in Gent–Wevelgem), se bo v prihodnjih dneh še podrobneje seznanil s tlakovanimi pastmi na trasi.

Tudi Matxin nima kristalne krogle

Na vprašanje, ali lahko Pogačar že na svojem prvem članskem nastopu na dirki Pariz–Roubaix ukroti tlakovce francoskih polj in zmaga, se je Matxin samo zasmejal in pripomnil: Če bi vedel, da imam sposobnosti vedeževanja, bi stavil na loteriji. Resnično ne vem, kaj se bo zgodilo. Ne gre za to, da bi se izogibal odgovoru, ampak res je, da ne vem. Tadej rad sprejema nove izzive, ki so zanj veliki, in gre na dirko uživat. Ne dvomim pa, da kolesar z značajem, kakršnega ima Tadej, ne bi tudi zares tekmoval," je sklenil Matxin.

Preberite še: