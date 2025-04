Remco Evenepoel svojo moč črpa iz islama. Razmišlja o spreobrnitvi?

"Vero sem odkril lani. To je nekaj, kar delim z Oumi (ženo, op. a.) in na kar sva ponosna. Mislim, da bi moral imeti vsak svojo osebno povezavo z vero. Meni daje oporo, pomaga mi skozi življenje. To je nekaj lepega. Je to islam? Da, to je islam," je na novinarski konferenci pred prvo dirko sezone po daljši rehabilitaciji zaradi hude poškodbe, ki jo je staknil decembra lani med treningom, odkrito spregovoril dvakratni olimpijski prvak Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki je nazadnje dirkal oktobra lani na dirki po Lombardiji.

Za njim je izjemno težko obdobje. Poškodba, ki jo je decembra lani staknil na treningu, se je izkazala za bolj trdovratno in zapleteno, kot je sprva kazalo. Remco Evenepoel se je o tem pred dnevi razpisal na družbenem omrežju Instagram, kjer se je ženi Oumi javno zahvalil za podporo in priznal, da bi brez nje v tem obdobju zagotovo končal kariero.

"Veliko sva skupaj molila in bova to nadaljevala"

Žena ga je naučila, kako prebroditi težke čase, kako ohraniti osredotočenost in kako najti srečo tudi v težkih trenutkih. "Veliko sva skupaj molila in bova to tudi nadaljevala. To je nekaj čudovitega, kar si me naučila. Čudovito je, da lahko to delim s teboj," je zapisal pred dnevi, včeraj pa o tem tudi podrobneje spregovoril na novinarski konferenci pred začetkom belgijske enodnevne kolesarske dirke Brabantska puščica ( 162,5 km), ki bo prvi letošnji preizkus njegove pripravljenosti.

Foto: Guliverimage

"Zaradi vere sem postal bolj umirjen"

Na vprašanje, kaj mu pomeni vera, je Evenepoel odgovoril, da je to nekaj, kar deli z ženo in na kar sta ponosna. "Mislim, da bi moral imeti vsak svojo osebno povezavo z vero. Meni daje oporo, pomaga mi skozi življenje. To je nekaj lepega. Je to islam? Da, to je islam," je brez zadržkov priznal Evenepoel, v ekskluzivnem pogovoru za VTM NIEUWS pa je še nekoliko podrobneje razložil pomen molitve v njegovem življenju.

"Molitev je nekaj zelo posebnega, je preprosto zelo lep trenutek, ki si ga deliva. Poleg tega ti daje tudi notranji mir, omogoči ti, da stvari lažje sprejmeš. Vse to je pripomoglo k temu, da sem postal bolj umirjen. Da sem se po precej burnem obdobju začel z vsem spopadati bolj mirno."

Foto: Guliverimage

Se bo spreobrnil?

Na vprašanje, ali razmišlja tudi o uradni spreobrnitvi v islam, je Evenepoel odgovoril, da o tem z ženo še nista govorila. "To je za zdaj preprosto nekaj lepega, kar počneva doma. Nekaj, kar naju povezuje," je pojasnil.

Težave z ramo ostajajo

Pred vrnitvijo na dirke je Evenepoel fizično skoraj nared, ima pa še nekaj težav z ramo, saj se je po več tednih rehabilitacije izkazalo, da si je pri trčenju v poštno vozilo decembra lani poškodoval tudi živec.

"Moja ramenska mišica trenutno še ne deluje pravilno, a na srečo to za kolesarje ni tako pomembno. Če bi bil teniški igralec, odbojkar ali košarkar, bi bilo moje kariere verjetno konec. Po drugi strani pa imam roko, rebra in lopatico nazaj na sto odstotkov. Tudi pljuča. Vezi so še vedno nekoliko občutljive, kar ni optimalno, se pa noge spet lepo vrtijo," je svoje fizično stanje opisal Belgijec, ki ga po današnji Brabantski puščici že v nedeljo (20. 4.) na Nizozemskem čaka prvo letošnje srečanje s prvim kolesarjem sveta Tadejem Pogačarjem. Olimpijski in svetovni prvak se bosta pomerila na enodnevni dirki Amstel Gold race, prvem delu trojčka ardenskih klasik, ki se bo v nedeljo, 27. aprila, končal s še četrtim spomenikom sezone, dirko Liege–Bastogne–Liege.

Evenepoel pravi, da je daleč od svoje najboljše forme, a se dokaj dobro počuti. "Ne vem, ali bo to dovolj, da premagam kolesarje, kot sta Tom Pidcock in Tadej Pogačar, ki sta v formi svojega življenja," je dejal Belgijec. Na vprašanje, ali lahko premaga Pogačarja, ki ga s svojimi šampionskimi predstavami navdihuje, pa je odgovoril: "Če ne bi verjel, me ne bi bilo na startu."

Tako kot za Jonasa Vingegaarda je tudi za Evenepoela v tej sezoni glavni cilj Dirka po Franciji, ki se bo začela 5. julija v Lillu na severu Francije.

