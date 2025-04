Legenda kolesarstva Bernard Hinault, zadnji Francoz z zmago na Touru, je javno obračunal z glasovi – večinoma prihajajo iz njegove rodne Francije –, ki s svojimi namigi mečejo senco dvoma na uspehe Tadeja Pogačarja. "To je bolno! Naj že enkrat utihnejo, uničujejo lasten šport," je bil oster. Pogačarjeva prevlada na različnih dirkah sproža občudovanje – in žal tudi zavist. A Hinault slovenskega šampiona brez zadržkov postavlja tja, kamor sodi: med največje in najčistejše.

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar tudi letos dokazuje, da je številka 1 v kolesarskem svetu. Pokazal je izvrstne predstave in se veselil denimo nove zvezdice na spomeniku Dirki po Flandriji, zmagal na njegovi Dirki Strade Bianche, za lastnike moštva osvojil še Dirko po Združenih arabskih emiratih. Če ne bi bilo izvrstnega Mathieuja van der Poela, bi se lahko pohvalil še z zmagama na dveh spomenikih – Milano–Sanremo in Pariz–Roubaix.

Kaj ljudje občudujejo pri slovenskem kolesarskem zvezdniku, je ravno to, da se preizkuša na različnih terenih in je željan zmag na vsaki dirki, na kateri nastopa.

"Zakaj vedno mi, Francozi?"

Bernard Hinault je oster do rojakov, ki dvomijo v čistost. Foto: Guliverimage In ker je tako superioren pri svojem delu, se ob njegove uspehe obregnejo dvomljivci, ki večinoma prihajajo iz Francije. Legendarni kolesar Bernard Hinault se je postavli na stran našega šampiona in za radio RMC spregovoril: "Zakaj vedno mi, Francozi, najprej podvomimo? A ni to malo čudno? Španci, Italijani, Belgijci tega ne počnejo. Mi se samo pritožujemo. Ker sami ne zmagujemo, hitro začnemo iskati izgovore in krivce drugje," je dejal zadnji Francoz, ki je osvojil Tour – to se je zgodilo leta 1985, kar pomeni, da že 40 let nimajo svojega zmagovalca na največji dirki na svetu, ki poteka na njihovih tleh.

S tem je odgovoril tudi na besede rojaka Jeana-Renéja Bernaudeauja, ki je v enem izmed intervjujev izjavil, da je Pogačar sicer izjemen, a da bi bilo lepo, če bi dal javnosti zagotovila, da je vse čisto. Na to izjavo je dal Hinault neposreden odgovor: "To je naravnost bolno. Naj že enkrat utihnejo. Sami si uničujejo šport. Včasih bi res morali malo stisniti zobe in raje nič reci."

"Če bi bil Pogačar Francoz, bi bil narodni heroj"

Dotaknil se je tudi dvojnih meril, ki se pogosto uporabljajo v javnosti: "Če bi bil Pogačar Francoz, bi bil narodni heroj. Spomnite se, kako smo slavili Alaphilippa, ko je zmagoval. Takrat ni nihče postavljal vprašanj. Mene res zaboli, ko znova in znova poslušam te dvome."

Hinault sicer meni, da je današnje kolesarstvo izjemno atraktivno. Prav Pogačar je začel vpeljevati nove smernice v svet kolesarstva s svojim načinom dirkanja in pobegi od daleč. Zdaj mu skušajo slediti tudi drugi: "Včasih sem prižgal televizijo šele zadnjih deset minut, ker se prej ni zgodilo nič. Danes se fantje borijo od starta do cilja, prava vojna. Gledaš in se vprašaš, ali se bodo zdaj kar fizično spopadli – in včasih se skoraj res."