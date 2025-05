Jonas Vingegaard 19-letnika osrečil z nepozabno izkušnjo #video

19-letni Francoz Paul Capelle in njegova prijatelja so se odpravili na zahtevno turo proti prelazu Col du Soulor, ko so ob vzponu zagledali spremljevalno vozilo ekipe Visma | Lease a Bike. "Njegov avto nas je prehitel nekje na sredini klanca in se nato ustavil ob cesti. Grischa Niermann (športni direktor Visme, op. a.) nam je povedal, da je Vingegaard kakšni dve minuti pred nami in da ga morda lahko ujamemo, saj ne vozi na polno," se je mladi Francoz spominjal v pogovoru za danski TV2.

Da bi ga ujeli, so morali poganjati skoraj 400 vatov. In uspelo jim je. "Ko smo ga ujeli, sem mu povedal, da je neverjetno, da ga vidimo v živo, in ga vprašal, če bi se lahko peljali z njim. Rekel je da, in tako smo z njim opravili skoraj celoten trening."

Od prelaza Col du Soulor so se skupaj podali proti Hautacamu, kjer je Vingegaard opravljal ogled trase pred poletnim naskokom na rumeno majico. A več kot sama vožnja je Capella navdušila osebnost danskega šampiona, poroča spletna stran Cyclinguptodate.

"Zares ga je zanimalo tudi, kaj počnem jaz. Vprašal me je, ali tekmujem, pogovarjala sva se o vsem mogočem – bilo je res kul," je dejal Capelle. "Najbolj pa me je presenetila njegova prijaznost. Ni deloval kot zvezdnik, ampak kot čisto običajen človek. Čeprav ni vozil na polno, smo se morali kar pošteno potruditi, da smo mu lahko sledili."

Capelle je bil nad pojavo Vingegaarda celo tako navdušen, da je zamenjal svoje navijaške barve. "Vsi poznamo rivalstvo med njim in Pogačarjem. Sam sem bil prej bolj navijač Pogačarja, a zdaj, ko je Tadej osvojil skoraj vse, sem verjetno prestopil v drug tabor," je priznal Capelle, še vedno pod vtisi nepozabnega dne. "Imeli smo nepopisno srečo. Kaj takega se zgodi enkrat v življenju. Razen če zadeneš na loteriji. Zanj je bil to le še en trening – za nas pa nekaj, kar ne bomo nikoli pozabili."

Preberite še: