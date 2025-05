Kaj se dogaja z Woutom van Aertom?

Wout van Aert je imel izjemno slab dan na Giru. Belgijec tekmecem ni mogel slediti na prelazu Llogara in je do cilja tretje etape izgubil več kot 15 minut. "Nisem imel najboljših nog," je povedal za Eurosport. "Na tistem vzponu preprosto nisem mogel slediti. Potem sem se sprostil. Nisem hotel preveč obremenjevati svojega telesa. Upajmo, da bo od tu naprej bolje," je še dodal.

Na Giro ni prišel v najboljši formi, po dirki Amstel Gold je zbolel in izpustil zadnje priprave na rožnato pentljo. V petek, ko je v šprintu uvodne etape zaostal le za Pedersenom, je kazalo, da je v precej boljšem stanju, kot so se bali njegovi navijači, v soboto in danes je bil daleč od ravni, kakršne smo pri njem vajeni.

"Ponedeljek zagotovo ni dan za počitek. To bo naporen dan potovanja."

"Prvi dan je bil boljši od pričakovanj, tisto je bilo preprosto dobro. Zdaj pa se je pokazala prava slika. To je moja trenutna realnost, težko dirkam na svoji običajni ravni," si je nalil čistega vina. Ponedeljkov prvi dan premora mu bo prišel zelo prav, a opozarja, da to vseeno ne bo dan za počitek: "V ponedeljek res nimamo tekme, ampak zagotovo to ni dan za počitek. To bo naporen dan potovanja. Veselim se torka, ko bomo lahko šprintali z Olavom."

V ponedeljek se bo celotna karavana Gira s trajektom iz Albanije preselila v Italijo, v torek pa se dirka nadaljuje s 189 kilometrov dolgo etapo od Alberobella do Lecceja, v kateri bodo za zmago najverjetneje obračunali šprinterji. Van Aertova Visma stavi na Olava Kooija.

Pri Vismi so pred začetkom dirke razmišljali tudi o osvojitvi rožnate majice, zdaj pa so zadovoljni, da imajo v skupnem seštevku dva svoja kolesarja, Britanca Simona Yatesa in Nizozemca Wilca Keldermana, na 11. in 12. mestu, a z več kot 40 sekundami zaostanka za vodilnim Pedersenom.

"Upali smo, da bo Wout dober, da bo premagal tisti vzpon in nato lahko šprintal. Vendar ni bilo čisto tako," je za Wielerflits povedal Woutov moštveni kolega Bart Lemmen. "Pred dolgim ​​vzponom je bilo že nekaj skokov. Že je nakazal, da nima ravno nog, kot bi morale biti. To je hitro postalo očitno. Za nas je bilo potem pomembno, da preživimo dan, da ne izgubimo časa s Simonom in varno prečkamo ciljno črto z vsemi. Uspelo nam je, kar je dobro. Ampak upali smo na več," je še dodal Nizozemec.

