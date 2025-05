Mikel Landa, ki je spadal v širši krog favoritov za zmago na letošnji Dirki po Italiji, je grdo padel v zaključku včerajšnje prve etape, odpeljali so ga v bolnišnico, kjer so po pregledu ugotovili, da si je nalomil dve vretenci. 35-letnika zdaj čaka daljše okrevanje, sezona pa je zanj že končana, meni strokovnjak, ki so ga o primeru zaslišali na televiziji Eurposport.

Petkov padec Mikela Lande:

𝗡𝗢 𝗣𝗨𝗘𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗥 😨😨😨



Caída durísima de Mikel Landa cuando tan solo quedaban 5 kilómetros para el final de la etapa



Pinta feo, muy feo 🙏#GirodItalia pic.twitter.com/XZJQIEvBSu — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 9, 2025

"Upoštevati bo moral obdobje imobilizacije, sledila bo fizioterapija. Okrepiti bo moral spodnji del hrbta in trup, preden sploh lahko začne razmišljati o vrnitvi na kolo. Po mojem mnenju je sezona zanj končana. Drža na kolesu mu bo povzročala bolečine, dokler poškodbe ne bo povsem saniral," je s slabimi obeti postregel zdravnik.

To pa pomeni, da bo belgijska ekipa Soudal Quick-Step na poletnem Touru močno oslabljena, Landa bi moral biti eden ključnih pomočnikov Remca Evenepoela, ko se bo ta podal v boj s Tadejem Pogačarjem, Jonasom Vingegaardom in Primožem Rogličem.

Španski ljubitelji kolesarstva so še upali, da se bo Landa morda sestavil do Vuelte (od 23. avgusta do 14. septembra), a bi bil po zadnjih informacijah to bolj ali manj čudež, tudi selektor španske reprezentance Alejandro Valverde na Lando najbrž ne bo mogel računati na svetovnem prvenstvu v Ruandi.

Preberite še: